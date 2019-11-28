Известна дата российской премьеры нового кроссовера Skoda Karoq

На сайте чешского бренда появился таймер, отсчитывающий время до скорой премьеры компактного Skoda Karoq. И действительно, ждать осталось меньше двух недель — до 11 декабря.

Напомним, Karoq презентовали миру весной 2017 года на специальном мероприятии в Стокгольме. Сначала модель собирали лишь на заводе в Квасинах, а позже наладили производство еще и на мощностях бренда в Млада-Болеславе. Кстати, в сентябре автомобиль отметил выход 250 000-го по счету экземпляра.

Но для россиян «Кароки» будут изготавливать в Нижнем Новгороде. Предполагается, что у нас автомобиль предложат с передним или полным приводом — на выбор, а из моторов будут доступны бензиновый 1,5-литровый двигатель с наддувом мощностью 150 л. с. и дизель с аналогичной отдачей объемом 2 л.

Наследник Skoda Yeti построен на модульной платформе MQB. В длину паркетник достигает 4382 мм, в ширину доходит до 1841 мм при высоте в 1605 мм. Багажное отделение вмещает 521 л поклажи (1630 л со сложенным вторым рядом).