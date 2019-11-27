В России отзывают автомобили Mercedes-Benz из-за отключающихся фонарей

Под сервисную кампанию попали фургоны Mercedes-Benz Sprinter, отданные в руки покупателей с февраля по июль этого года. Как оказалось, если переключатель освещения в авто повернуть слишком быстро, то фонари теряют интенсивность освещения. И в какой-то момент могут погаснуть совсем.

Причем ошибка на «приборке» появится только в последнем случае. То есть о плохой работе оптики, когда банально недостаточно света, водитель никак не узнает. Между тем, хватает ситуаций, когда при таких обстоятельствах легко можно угодить в ДТП.

Представители бренда в ближайшее время оповестят владельцев бракованных автомобилей о проблеме и пригласят к дилерам для перепрошивки блока управления. Все работы будут проведены бесплатно.

Впрочем, можно и самостоятельно узнать, подпадает ли конкретное авто под отзыв. Для этого нужно заглянуть на сайт «Росстандарта» в раздел «Сервисы», где вбить VIN в поисковую строку.

Кстати, в сентябре немцы запустили в России сервисную кампанию с участием Mercedes-Benz Sprinter Classic: почти в 5000 автомобилей обнаружились большие проблемы с электропроводкой.