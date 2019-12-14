В каких случаях гаишник имеет право застрелить водителя

Так, в начале декабря в Ростовской области сотруднику ГИБДД пришлось застрелить нетрезвого парня 24 лет. С ножом на поясе он подошел к инспекторам и потребовал отпустить водителя, которого те остановили для составления протокола. Полицейские потребовали у молодого человека документы на оружие, но тот достал предмет, похожий на пистолет и стал им угрожать. После предупреждений и выстрела в воздух стражи порядка открыли огонь на поражение.

Еще один смертельный случай произошел в Ставропольском крае. Водитель «Газели» не остановился по требованию инспекторов и попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню и стали стрелять по колесам, после чего грузовичок съехал в кювет. Сотрудник ДПС попытался задержать водителя, но тот дал по газам с зацепившимся за дверь инспектором. Гаишнику снова пришлось стрелять, и в этот раз — уже не по покрышкам.

…Но вообще, нужно сильно постараться, чтобы заставить наших полицейских применить оружие. Это за океаном стражи порядка могут без зазрения совести стрелять при любой нештатной ситуации, а в России для этого должны быть очень веские причины — иначе человек в форме серьезно рискует загреметь в тюрьму за превышение должностных полномочий. У нас инспекторы неохотно берутся за оружие даже при реальных угрозах, поскольку им не хочется потом писать объяснительные, ездить в прокуратуру и отчитываться за каждую гильзу. Правда, нередко такое «терпение» приводит к гибели самих полицейских.