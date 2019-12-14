В каких случаях гаишник имеет право застрелить водителя

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Как известно, основное оружие инспектора ДПС — полосатый жезл. Но не стоит забывать о том, что помимо черно-белой палки у каждого полицейского есть настоящий пистолет, из которого время от времени ему, увы, приходится стрелять. В каких случаях придорожный полицейский имеет право открывать огонь, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Для начала посмотрим, что по этому поводу говорит ФЗ «О полиции». Если вкратце, то применять огнестрельное оружие служивые имеют право для самозащиты либо спасая другого человека от преступных посягательств; для пресечения кражи казенного оружия либо служебного автомобиля; для задержания лица при совершении им тяжкого преступления либо вооруженного сопротивления, а также для открытия замков и остановки транспортных средств, если водитель игнорирует требование остановиться. При этом, по возможности, полицейский должен предупреждать о применении оружия и стараться минимизировать любой возможный ущерб.

В реальной жизни, если не рассматривать случаи с откровенными бандитами, простой водитель может получить пулю только в двух случаях: если попытается скрываться и если начнет угрожать чьему-либо здоровью. Поэтому даже при серьезном нарушении ПДД (например, при езде без «прав» п подшофе) не стоит удирать от полицейских, а при наличии даже муляжа пистолета в бардачке — не пытаться их напугать. В итоге может выйти себе дороже.

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Так, в начале декабря в Ростовской области сотруднику ГИБДД пришлось застрелить нетрезвого парня 24 лет. С ножом на поясе он подошел к инспекторам и потребовал отпустить водителя, которого те остановили для составления протокола. Полицейские потребовали у молодого человека документы на оружие, но тот достал предмет, похожий на пистолет и стал им угрожать. После предупреждений и выстрела в воздух стражи порядка открыли огонь на поражение.

Еще один смертельный случай произошел в Ставропольском крае. Водитель «Газели» не остановился по требованию инспекторов и попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню и стали стрелять по колесам, после чего грузовичок съехал в кювет. Сотрудник ДПС попытался задержать водителя, но тот дал по газам с зацепившимся за дверь инспектором. Гаишнику снова пришлось стрелять, и в этот раз — уже не по покрышкам.

…Но вообще, нужно сильно постараться, чтобы заставить наших полицейских применить оружие. Это за океаном стражи порядка могут без зазрения совести стрелять при любой нештатной ситуации, а в России для этого должны быть очень веские причины — иначе человек в форме серьезно рискует загреметь в тюрьму за превышение должностных полномочий. У нас инспекторы неохотно берутся за оружие даже при реальных угрозах, поскольку им не хочется потом писать объяснительные, ездить в прокуратуру и отчитываться за каждую гильзу. Правда, нередко такое «терпение» приводит к гибели самих полицейских.

ПДД, КоАП, ГИБДД
14 декабря 2019
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