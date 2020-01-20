Кроссовер Audi Q5 стал выглядеть спортивнее в новой спецверсии от ABT

Получивший свежее «оперение» Audi Q5 ABT Edition в моторном отсеке оставил все без изменений: 249-сильный TFSI объемом 2 л. Именно с таким мотором fавтомобиль предложен нашим соотечественникам. Динамика разгона авто с этим движком — 6,3 с с нуля до первой сотни. Напомним, что на его вооружении есть еще и V6 мощностью 349 «лошадей», предназначенный только для SQ5.

Особенный «Ку пятый» получит новые передний и задний бамперы, доработанные накладки на пороги и двери, а также на патрубки выходной системы. Вместе с этим кроссовер обзаведется огромным спойлером над крышкой багажника.

У российских дилеров Q5 ABT Edition появился уже в феврале. Официальные представители марки сообщили, что партия автомобилей будет ограничена, но не уточняют, какой именно.