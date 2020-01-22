Новый Nissan Pathfinder вывели на дорожные тесты

Фото: Nissan
На дороги общего пользования японцы вывели новый Nissan Pathfinder, чья премьера ожидается уже в этом году. Большой кроссовер обклеен практически непроницаемым камуфляжем, но кое-какие подробности об автомобиле все же оказались доступны.

Паркетник Nissan Pathfinder следующего поколения, судя по фото, опубликованным зарубежным изданием Motor1, сохранит прежние габариты. Фальшрадиаторная решетка станет массивнее, но не на много, Кроме того, поменяется оптика.

О прочих характеристиках автомобиля никакой информации пока нет. Если не считать предположения, что авто оставит прежнюю платформу. Как оказалось, японский бренд отлично умеет хранить секреты, если дело касается их новинок. Премьера Pathfinder 2021 модельного года ожидается грядущим летом.

  • Фото: Motor1
  • Фото: Motor1

Напомним, что кроссовер Nissan Pathfinder вместе с седаном Sentra, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», покинули российский рынок осенью 2017 года: автостроитель завершил продажи и локальное производство из-за упавшего спроса. Правда, в конце прошлого года компания запатентовала в нашей стране внешность обновленной «четырехдверки».

Так что не стоит исключать что Sentra вернется. А там, чем черт не шутит, приедет и Pathfinder. Хотя надежды мало: дела у ребят из Страны восходящего солнца в нашей стране (как, к слову и на других рынках) идут не очень хорошо: в 2019 году в руки покупателей ушло 64 974 автомобилей Nissan, что на 20% меньше результата годичной давности.

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22 января 2020
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