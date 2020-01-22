Новый Nissan Pathfinder вывели на дорожные тесты

Паркетник Nissan Pathfinder следующего поколения, судя по фото, опубликованным зарубежным изданием Motor1, сохранит прежние габариты. Фальшрадиаторная решетка станет массивнее, но не на много, Кроме того, поменяется оптика.

О прочих характеристиках автомобиля никакой информации пока нет. Если не считать предположения, что авто оставит прежнюю платформу. Как оказалось, японский бренд отлично умеет хранить секреты, если дело касается их новинок. Премьера Pathfinder 2021 модельного года ожидается грядущим летом.