Новый Nissan Pathfinder вывели на дорожные тесты

Паркетник Nissan Pathfinder следующего поколения, судя по фото, опубликованным зарубежным изданием Motor1, сохранит прежние габариты. Фальшрадиаторная решетка станет массивнее, но не на много, Кроме того, поменяется оптика.
О прочих характеристиках автомобиля никакой информации пока нет. Если не считать предположения, что авто оставит прежнюю платформу. Как оказалось, японский бренд отлично умеет хранить секреты, если дело касается их новинок. Премьера Pathfinder 2021 модельного года ожидается грядущим летом.
Напомним, что кроссовер Nissan Pathfinder вместе с седаном Sentra, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», покинули российский рынок осенью 2017 года: автостроитель завершил продажи и локальное производство из-за упавшего спроса. Правда, в конце прошлого года компания запатентовала в нашей стране внешность обновленной «четырехдверки».
Так что не стоит исключать что Sentra вернется. А там, чем черт не шутит, приедет и Pathfinder. Хотя надежды мало: дела у ребят из Страны восходящего солнца в нашей стране (как, к слову и на других рынках) идут не очень хорошо: в 2019 году в руки покупателей ушло 64 974 автомобилей Nissan, что на 20% меньше результата годичной давности.