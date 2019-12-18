Nissan обновит линейку кроссоверов в ближайшие полтора года

За десять месяцев компания Nissan отдала в руки европейских покупателей 334 505 авто, что на 24% меньше результатов годичной давности. Об этом отчиталась Ассоциация европейских производителей (Association des Constracteurs Europeens des Automobiles, ACEA).

В нашей же стране, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи бренда в этот период упали на 21% — до 51 506 машин. Причем интерес потребителей к автомобилям Nissan угасает с каждым месяцем.

И чтобы исправить ситуацию, японский бренд к середине 2021 года планирует запустить в производство Nissan Qashqai и X-Trail следующего поколения, а также совершенно новый паркетник, работающий от батареек. По крайней мере, об этом сообщает издание Automotive News Europe со ссылкой на главу компании в Европе Джанлуку де Фикки