Nissan обновит линейку кроссоверов в ближайшие полтора года

За десять месяцев компания Nissan отдала в руки европейских покупателей 334 505 авто, что на 24% меньше результатов годичной давности. Об этом отчиталась Ассоциация европейских производителей (Association des Constracteurs Europeens des Automobiles, ACEA).
В нашей же стране, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи бренда в этот период упали на 21% — до 51 506 машин. Причем интерес потребителей к автомобилям Nissan угасает с каждым месяцем.
И чтобы исправить ситуацию, японский бренд к середине 2021 года планирует запустить в производство Nissan Qashqai и X-Trail следующего поколения, а также совершенно новый паркетник, работающий от батареек. По крайней мере, об этом сообщает издание Automotive News Europe со ссылкой на главу компании в Европе Джанлуку де Фикки
Первым переродится X-Trail. Напомним, что кроссовер уже вывели на дорожные испытания. Судя по шпионским фото, модель выполнят в одном стиле с новым Nissan Juke, дебютировавшим в начале осени.
А вот свежий Qashqai представят в сентябре 2020 года. Как один, так и другой кроссоверы обзаведутся гибридной силовой установкой, позаимствовав ее у нового Mitsubishi Outlander. Всю троицу возведут на платформе CMF франко-японского альянса.
Премьера же новейшего электрокроссовера состоится в конце 2020 — начале 2021 года. Экологически чистой новинкой станет не что иное, как серийное продолжение концепта Nissan Ariya, который показали на Токийском мотор-шоу в октябре.
Но это все касается Европы. Когда новые Nissan Qashqai и X-Trail докатятся до наших соотечественников, ясности нет. А ниссановскую «электричку» ждать и вовсе не приходится. При этом стоит напомнить, что российская продуктовая линейка марки за последние пару лет сильно «усохла» до четырех кроссоверов — вышеупомянутых Qashqai и X-Trail, а также Murano и Terrano.