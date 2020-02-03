«Грузовой» тест-драйв LADA Vesta SW Cross: проверка на вместимость

Впрочем, на этой странице нашего бортового журнала речь пойдет не о надежности машины, полностью соответствующей заявленному производителем соотношению цена/качество, а о ее грузовых умениях-способностях. Ведь наш тестовый автомобиль — это прежде всего универсал, а потому едва ли не самая главная часть кузова у него — корма.

И хотя 825 литров полезного объема при сложенных задних сиденьях и не являются рекордным размером в классе, тем не менее, за счет укладывающихся практически вровень с полом сиденьях и отсутствии каких-либо выступающих частей интерьера, в чрево универсала легко помещаются большие и объемные крупногабаритные грузы. А тут аккурат и праздники новогодние закончились, пришла пора собирать елку, игрушки, мишуру и прочую новогоднюю дребедень. Вот когда и пригодился профессиональный статус «сарая» LADA Vesta SW Cross.

Например, гигантская картонная коробка, до верху забитая ветками от искусственной елки, легко и непринужденно, словно играючи, вошла в багажник SW Cross, хоть и пришлось ее для этого уложить на бок. При этом не понадобилось не то что складывать задние сиденья, но даже и снимать полку багажного отсека — ее достаточно было просто сложить. Вторая же коробка, чуть поменьше размером, прекрасно встала на задний диван, а третья, еще меньше — удачно устроилась на полу между передним и задними сиденьями. Раньше для подобной ежегодной перевозки со склада требовался как минимум старенький семейный Land Rover, в исполинское прямоугольное тело которого запросто вставало все сразу.