«Грузовой» тест-драйв LADA Vesta SW Cross: проверка на вместимость

Впрочем, на этой странице нашего бортового журнала речь пойдет не о надежности машины, полностью соответствующей заявленному производителем соотношению цена/качество, а о ее грузовых умениях-способностях. Ведь наш тестовый автомобиль — это прежде всего универсал, а потому едва ли не самая главная часть кузова у него — корма.
И хотя 825 литров полезного объема при сложенных задних сиденьях и не являются рекордным размером в классе, тем не менее, за счет укладывающихся практически вровень с полом сиденьях и отсутствии каких-либо выступающих частей интерьера, в чрево универсала легко помещаются большие и объемные крупногабаритные грузы. А тут аккурат и праздники новогодние закончились, пришла пора собирать елку, игрушки, мишуру и прочую новогоднюю дребедень. Вот когда и пригодился профессиональный статус «сарая» LADA Vesta SW Cross.
Например, гигантская картонная коробка, до верху забитая ветками от искусственной елки, легко и непринужденно, словно играючи, вошла в багажник SW Cross, хоть и пришлось ее для этого уложить на бок. При этом не понадобилось не то что складывать задние сиденья, но даже и снимать полку багажного отсека — ее достаточно было просто сложить. Вторая же коробка, чуть поменьше размером, прекрасно встала на задний диван, а третья, еще меньше — удачно устроилась на полу между передним и задними сиденьями. Раньше для подобной ежегодной перевозки со склада требовался как минимум старенький семейный Land Rover, в исполинское прямоугольное тело которого запросто вставало все сразу.
Конечно, крупные «мебеля» перевозить, к счастью, не пришлось. Ведь, как известно, ремонт и переезд закончить невозможно, можно только эти процессы приостановить. Но, при желании, стандартный холодильник или стиральная машина войдут в Vesta SW Cross словно в штатное место на кухне или в ванной, разве что горизонтально. Да и в обычном, «собранном» состоянии, 480-литровый багажник SW Cross радует своими размерами — отделение глубокое, к тому же еще и имеет второе дно, куда можно положить разного рода мелочевку, чтобы не каталась.
Впрочем, разлетающиеся во все стороны мелкие грузы — это вообще не про эту машину. В SW Cross столько сеток, что иной премиальный и дорогущий минивэн может позавидоваать. Одна прижата к полу — тому самому, под которым скрывается второе дно. Еще одна в глубине — двойная, словно сетка-авоська, туда по пятницам после работы лично я кладу бутылочку вина на вечер, например, и полностью уверен за ее сохранность при любых вариантах пилотирования. Ну и, наконец, третья сеть отгораживает нишу вдоль левого борта машины, в которой, как правило, ездит большая пластиковая бутыль с «незамерзайкой». Причем, ее еще можно дополнительно закрепить ремнями на липучках. Неплохо для отечественного автомобиля, который все разве что ругать обычно привыкли.
И вот тут мы вплотную подошли к довольно интересному факту: по ряду факторов LADA Vesta SW Cross не только уступает, но и превосходит некоторые весьма популярные модели модных нынче кроссоверов.
Возьмем, к примеру, один из самых продаваемых в нашей стране бюджетный паркетник Hyundai Creta. В переднеприводном варианте при схожей мощности двигателей цена «корейца» стартует с отметки 972 000 рублей за базовую комплектацию. Даже самая дорогая Vesta SW Cross стоит сегодня меньше 900 000 «деревянных». Кроме того, дорожный просвет у Creta — 190 мм против 203 мм у отечественной «ласточки». В стандартном состоянии объем багажника у LADA — 480 литров против 402 у «кореянки». И зачем, спрашивается, платить больше за SUV без полного привода, раз универсал и выше и не уступает во вместимости?
И, напоследок, хочется от всей души поблагодарить родной АВТОВАЗ за честность. И тут вот — без всякой иронии. Дело в том, что подавляющее большинство автопроизводителей взяли за моду занижать паспортные показатели расхода топлива своих автомобилей. На этом деле уже были пойманы едва ли не все крупные мировые бренды. Наша LADA Vesta SW Cross с 1,8-литровым двигателем, согласно официальной технической документации, должна «кушать» 10,7 литра бензина АИ-92 в городском цикле. Как думаете, каков расход на самом деле? Уже несколько месяцев расходомер застыл на отметке… 10,7 литра на «сотню» при весьма активной городской езде. А вы говорите… Как верно отметил герой Сергея Бодрова-младшего в знаменитом фильме «Брат» — у кого правда, тот и сильнее.