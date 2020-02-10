Geely привезла к российским дилерам «убийцу» Hyundai Creta и KIA Seltos

Ребята из Поднебесной доставили в шоу-румы первые экземпляры Geely Coolray, что подтвердили порталу «АвтоВзгляд» представители сразу нескольких дилерских центров. Правда, речь идет о кроссоверах не для продажи, а для ознакомления ритейлеров с продуктом.

Напомним, что Coolray уже получил в нашей стране Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Судя по документу, опубликованному в открытой базе Росстандарта, SUV оснастят 1,5-литровой турбированной «тройкой» мощностью 149 л. с. Еще в ассортименте авто будет тот же мотор, форсированный до 177 «лошадей».

В пару к движкам определили преселективную коробку передач о семи скоростях с двойным «мокрым» сцеплением. Привод — без вариантов — передний, что вряд ли сыграет модели на руку в борьбе за покупателей с главными корейскими конкурентами. Передняя подвеска — независимая с пружинами типа MacPherson, а задняя — полузависимая на продольных рычагах.

Точной даты российской премьеры Geely Coolray, созданного на платформе BMA совместной разработки с инженерами Volvo, пока не называется, но, по непроверенным данным, модель презентуют уже в марте. Автомобили будут собирать в КНР. И если прайс на новинку окажется гуманным (хотя в последнее время китайские автостроители совершенно не стесняются в своей ценовой политике), «Кулрэй» может составить серьезную конкуренцию и старушке «Крете», и амбициозному «Селтос», который выйдет на рынок в том же марте.