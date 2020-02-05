Geely создает автомобиль, защищающий от вирусов

Компания Geely выделила на новую разработку 370 млн. китайских юаней. В рублях сумма достигает 33,2 млрд. по актуальному курсу валют. По задумке, новое авто получит комплексную антивирусную защиту — барьер для загрязненного воздуха, а также эффективный очиститель.

К работе привлекут сотрудников научно-исследовательских центров Geely в Европе, Соединенных Штатах и КНР, чьей главной задачей станет создание материалов, противодействующих бактериям и вирусам. Консультантами выступят ученые из медицинских институтов.