Geely создает автомобиль, защищающий от вирусов

Компания Geely выделила на новую разработку 370 млн. китайских юаней. В рублях сумма достигает 33,2 млрд. по актуальному курсу валют. По задумке, новое авто получит комплексную антивирусную защиту — барьер для загрязненного воздуха, а также эффективный очиститель.
К работе привлекут сотрудников научно-исследовательских центров Geely в Европе, Соединенных Штатах и КНР, чьей главной задачей станет создание материалов, противодействующих бактериям и вирусам. Консультантами выступят ученые из медицинских институтов.
Применять такое защитное сырье будут в системах кондиционирования и в отделке интерьера, то есть на поверхностях, которых часто касаются руками: руле, рычагае переключения передач, а также всевозможных кнопках и тачпадах.
«Предотвращение эпидемий — это большая работа, требующая усилий всего общества на протяжении длительного периода времени. — прокомментировал президент и генеральный директор Geely Auto Group Ань Цунхуэй. — А автомобили — самый распространенный вид транспорта, в них мы проводим существенную часть нашей жизни».
Кстати, разработка защищенных авто — не единственный шаг, сделанный компанией в ответ на распространение эпидемии. Так, в конце января автостроитель принял участие в создании благотворительного фонда по борьбе с новым коронавирусом, снабжающего в Поднебесной всех нуждающихся медикаментами.