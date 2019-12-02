Компактный кроссовер Geely Coolray едет в Россию

Китайцы наконец определились с приблизительной датой запуска в продажу компактного SX11, который на нашем рынке получит более звучное имя — Coolray и появится у дилеров в первом полугодии 2020 года.

Кроме того, официальные представители «поднебесной» марки рассказали, что новинка, к слову сказать, приехавшая в домашние шоу-румы еще в 2018 году под именем Binyue, у нас получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — сертификата, дающего право на продажу авто.

Но спецификации кроссовера ребята из КНР до поры держат в секрете. Напомним, что автомобиль, построенный на разработанной совместно с Volvo платформе BMA, достигает в длину 4330 мм, в ширину — 1800 мм при высоте в 1609 мм и колесной базе в 2600 мм.

Хотя сможет ли Geely Coolray в действительности подвинуть «Крету» — вопрос. Во многом это будет зависеть от его прайсов. По предварительным данным, китайское авто оценят приблизительно в 1 300 000 рублей. А покупка «корейца» в базе сегодня обходится в 957 000 «деревянных».