Как, из-за чего ломаются парктроники, и что с этим делать

Если автомобилисты с внушительным стажем вождения реагируют на поломку парктроника спокойно, мол, умер и ладно, то новобранцы, выявив дефект системы, впадают в панику. Понять, что парковочный радар «устал» несложно: либо на приборной панели «выскочит» соответствующий индикатор, либо компьютер, сойдя с ума, начнет предупреждать о несуществующих препятствиях или — напротив — обиженно замолчит.

Гораздо труднее определить, какой именно механизм вышел из строя. Конечно, можно, сэкономив время, но не деньги, отвезти автомобиль к диагностам, которые в считанные минуты — ну или в крайнем случае часы — найдут «зарытую собаку». Но что делать тем, у кого финансы поют романсы, для кого внеплановое посещение сервиса — непозволительная роскошь? Давайте разбираться.