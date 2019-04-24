Как, из-за чего ломаются парктроники, и что с этим делать

Парктроник, являющийся незаменимой опцией для новичков и весьма приятным бонусом для опытных водителей — это сложная система, которая в любой момент может выйти из строя. Как определить, какое именно звено «цепочки» приказало долго жить, и — главное — как оперативно решить проблему, выяснить портал «АвтоВзгляд».
Если автомобилисты с внушительным стажем вождения реагируют на поломку парктроника спокойно, мол, умер и ладно, то новобранцы, выявив дефект системы, впадают в панику. Понять, что парковочный радар «устал» несложно: либо на приборной панели «выскочит» соответствующий индикатор, либо компьютер, сойдя с ума, начнет предупреждать о несуществующих препятствиях или — напротив — обиженно замолчит.
Гораздо труднее определить, какой именно механизм вышел из строя. Конечно, можно, сэкономив время, но не деньги, отвезти автомобиль к диагностам, которые в считанные минуты — ну или в крайнем случае часы — найдут «зарытую собаку». Но что делать тем, у кого финансы поют романсы, для кого внеплановое посещение сервиса — непозволительная роскошь? Давайте разбираться.
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Главная составляющая системы — блок управления, который, собственно, и отвечает за работу «парковочных» механизмов. Дабы убедиться, что проблема кроется не в «голове», необходимо ее извлечь и проверить омметром. На дисплее прибора нули? Поздравляем, причину поломки парктроников вы нашли. Добавим, что с гарантийными автомобилями лучше не экспериментировать — их, во избежание дальнейших казусов, нужно сразу передавать дилерам.
И раз уж мы начали с блока управления, то сразу скажем, что повышенная чувствительность парктроников — то есть, оповещения о несуществующих препятствиях — как и обратная ситуация, когда радары не видят заборы, стены и другие машины, также может свидетельствовать о неисправности «головы». А вернее, даже не о неисправности, а о сбитых настройках. Если вы уверены, что датчики не загрязнились и не «залипли», наверняка, дело в параметрах.
Помимо блока управления, поломкам подвержены сами датчики или металлизированные пластины — те самые внешние устройства, которые выявляют расстояние до объектов. Причина их частых «заболеваний» кроется в условиях эксплуатации: они расположены на бамперах — на них все время летит грязь, снег и вода. А прибавить сюда еще мойку высокого давления, перепады температур…
Как проверить работоспособность датчиков? Запустите мотор, включите заднюю передачу (чтобы не насиловать трансмиссию «ручником», лучше взять с собой помощника) и коснитесь пальцем до устройства. Рабочая, издавая еле слышный треск, слегка завибрирует. «Уставшая», соответственно, будет молчать как партизан. Неисправный датчик попробуйте снять, очистить и просушить. Если это не поможет, то, вероятно, «сдалась» мембрана.
ПРОВОДКА
Разумеется, «парковочная» система включает в себя и проводку, которая также может повредиться. На проблемы с ней укажут «плавающие» симптомы — радары в зависимости от настроения работают то корректно, то «пальцем в небо». Постарайтесь поймать момент, когда они сбоят. Если это происходит после мойки, к примеру, значит, в соединения попадает влага.
МОНИТОР И ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА
Реже всего выходят из строя монитор и система подачи звуковых оповещений. Почему — догадаться нетрудно: они, находясь в машине, меньше всех подвержены негативному воздействию окружающей среды. О поломке какого-либо из этих устройств вы узнаете сразу: либо экрана пропадет картинка (что, помимо прочего, может свидетельствовать о неисправности камеры заднего вида), либо исчезнет музыкальное сопровождение.