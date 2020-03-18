В России запатентован Nissan Juke второго поколения

Фото: Nissan
Субкомпактный кроссовер Nissan Juke второго поколения дебютировал в сентябре прошлого года сразу в нескольких европейских городах. Тогда же в российском офисе японского бренда категорично заявили, что новый паркетник в Россию не приедет. Но на днях компания запатентовала внешность модели в нашей стране.

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения второго Nissan Juke, защитив тем самым права автостроителя на интеллектуальную собственность. Вместе с тем марка запатентовала отдельные комплектующие кроссовера: фары и фонари, бамперы и центральную переднюю консоль салона.

Конечно, появление патентов никак нельзя считать гарантией того, что автомобиль готовиться приехать к дилерам. Скорее всего, производитель попросту перестраховывается. Правда, как ранее сообщили порталу «АвтоВзгляд», место «Джука» займет другой паркетник. Вопрос — какой? Этот момент пока находится на стадии обсуждения.

Фото: Федеральный институт промышленной собственности

Напомним, новый Juke построили на платформе CMF-B. Она же используется под европейским Renault Captur. Автомобиль оснащается литровой «турботрешкой» мощностью 117 л. с. А паре с ним выступает шестиступенчатая «механика» либо семискоростной «робот» о двух сцеплениях.

Первый Nissan Juke покинул российских дилеров после того, как закончилось действие Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Сегодня продуктовая линейка бренда представлена четырьмя кроссоверами: Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano.

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18 марта 2020
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