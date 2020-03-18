В России запатентован Nissan Juke второго поколения

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения второго Nissan Juke, защитив тем самым права автостроителя на интеллектуальную собственность. Вместе с тем марка запатентовала отдельные комплектующие кроссовера: фары и фонари, бамперы и центральную переднюю консоль салона.

Конечно, появление патентов никак нельзя считать гарантией того, что автомобиль готовиться приехать к дилерам. Скорее всего, производитель попросту перестраховывается. Правда, как ранее сообщили порталу «АвтоВзгляд», место «Джука» займет другой паркетник. Вопрос — какой? Этот момент пока находится на стадии обсуждения.