В России запатентован Nissan Juke второго поколения

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения второго Nissan Juke, защитив тем самым права автостроителя на интеллектуальную собственность. Вместе с тем марка запатентовала отдельные комплектующие кроссовера: фары и фонари, бамперы и центральную переднюю консоль салона.
Конечно, появление патентов никак нельзя считать гарантией того, что автомобиль готовиться приехать к дилерам. Скорее всего, производитель попросту перестраховывается. Правда, как ранее сообщили порталу «АвтоВзгляд», место «Джука» займет другой паркетник. Вопрос — какой? Этот момент пока находится на стадии обсуждения.
Напомним, новый Juke построили на платформе CMF-B. Она же используется под европейским Renault Captur. Автомобиль оснащается литровой «турботрешкой» мощностью 117 л. с. А паре с ним выступает шестиступенчатая «механика» либо семискоростной «робот» о двух сцеплениях.
Первый Nissan Juke покинул российских дилеров после того, как закончилось действие Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Сегодня продуктовая линейка бренда представлена четырьмя кроссоверами: Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano.