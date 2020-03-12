За гранью здравого смысла: тест-драйв Jaguar F-Pace SVR

Шутка ли, но стильный маленький дизельный Jaguar XE любовницы своего друга вы можете назвать ласковым и нежным британским «котиком», а вот наш SVR — даже не волк в овечьей шкуре, а скорее разъяренный дьявол в обличье ягуара. Он производит впечатление, даже когда просто стоит на месте и не только своим броским оттенком.

Огромные воздухозаборники в переднем бампере, прорези-жабры на выпуклом капоте, огромные колеса на 22 дюйма и здоровенные тормозные механизмы, просвечивающие сквозь прорези ажурного «литья». Завершают внешний образ четыре угрожающих патрубка выхлопной системы, органично интегрированные в фартук заднего бампера. Словом, динамика автомобиля вряд ли у кого-то способна вызвать сомнения.

Под стать аристократическим повадкам авто и его внутренняя начинка — ясное дело, что версия SVR самая дорогая, а следовательно наворочен этот Jaguar всей возможной электроникой по максимуму. Мультимедиа с тачскрином традиционно задумчива, но уже не глючит так, что хочется кричать благим матом. Дисплей реагирует на прикосновения с небольшой задержкой, а иногда и самовольно отключает смартфон. Но хорошо, что не отключается сам, как это бывало раньше.