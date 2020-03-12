За гранью здравого смысла: тест-драйв Jaguar F-Pace SVR

Да, называйте их, как хотите — богатенькие буратины, мажоры, извращенцы… Но ценители породистых и невероятно быстрых «железных коней» всегда были, есть и будут. Не надо так громко завидовать — для избранных лишь и созданы столь безумные автомобили, как Jaguar F-Pace SVR.
Этот бешеный «зверь» радикального ярко-голубого цвета и с исполинским табуном под капотом вызывает в потоке зависть соседей и неприличные желания у соседок. А своему владельцу машина и вовсе дарит каскад невероятных бушующих эмоций.
Шутка ли, но стильный маленький дизельный Jaguar XE любовницы своего друга вы можете назвать ласковым и нежным британским «котиком», а вот наш SVR — даже не волк в овечьей шкуре, а скорее разъяренный дьявол в обличье ягуара. Он производит впечатление, даже когда просто стоит на месте и не только своим броским оттенком.
Огромные воздухозаборники в переднем бампере, прорези-жабры на выпуклом капоте, огромные колеса на 22 дюйма и здоровенные тормозные механизмы, просвечивающие сквозь прорези ажурного «литья». Завершают внешний образ четыре угрожающих патрубка выхлопной системы, органично интегрированные в фартук заднего бампера. Словом, динамика автомобиля вряд ли у кого-то способна вызвать сомнения.
Под стать аристократическим повадкам авто и его внутренняя начинка — ясное дело, что версия SVR самая дорогая, а следовательно наворочен этот Jaguar всей возможной электроникой по максимуму. Мультимедиа с тачскрином традиционно задумчива, но уже не глючит так, что хочется кричать благим матом. Дисплей реагирует на прикосновения с небольшой задержкой, а иногда и самовольно отключает смартфон. Но хорошо, что не отключается сам, как это бывало раньше.
Белоснежный кожаный салон с анатомическими креслами, карбоновые вставки и мощная стереосистема. Впрочем, действительно лютый звук вовсе не внутри, а снаружи — стоит лишь нажать на круглую кнопочку Start, как дикий хищник мгновенно оживает и распугивает прохожих и их домашних питомцев громким и злобным рыком.
Как только мотор слегка прогреется и сбросит обороты до холостых, можно нажать небольшую кнопочку с изображением выхлопных труб возле селектора коробки — SVR поменяет голос и начнет пофыркивать еще более низкочастотно и агрессивно.
Даже если просто плавно выкатываться с парковки, лишь отпустив педаль тормоза, F-Pace SVR заставляет дорожное покрытие содрогаться. Еще бы, ведь под капотом большой и бескомпромиссный V8! Заявленная производителем динамика — 4,3 сек до первой «сотни» и максимальная скорость 283 км/ч. Что ж, проверим?
Итак, переводим автомобиль из стандартного в режим Dynamic (помните Terrain Response в Range Rover?) — подсветка салона тут же меняет белый дневной свет на кроваво-красный, коробку в режим Sport — погнали!
Если резко надавить на педаль акселератора, Jaguar F-Pace SVR начинает настолько эффективный разгон, что кажется, будто передняя часть машины сейчас встанет на дыбы, словно заправский спортбайк. Даже моргнуть не успеваешь, как цифры на приборном щитке молниеносно разменивают первые 100 км/ч — за вездесущими камерами видеофиксации необходимо следить особенно тщательно.
При этом запас мощности кажется нескончаемым, а сопровождается разбег таким нарастающим звуком выпуска, что даже сидящим внутри слегка закладывает уши. Неподготовленный пассажир может вообще потерять сознание от перегрузки, по ощущениям разгон с места занимает даже меньшее время, нежели заявлено — уж больно чувствуется скорость в этом летательном аппарате.
Несмотря на довольно высокий центр тяжести (кроссовер все-таки), боковые крены сведены к минимуму, а рулевое управление — острее некуда, всего два оборота от упора до упора. Чтобы остановить эту бестию, на помощь приходят мощнейшие тормоза, чьи исполинские ярко-красные суппорты просвечиваются сквозь спицы 22 дюймов и закрывают собой добрую половину тормозных дисков.
Эффектно, красиво, шумно, громко и очень, очень быстро! При всем при этом, на F-Pace SVR запросто можно ездить в обычном городском ритме, и тогда он мало чем будет отличаться по своим повадкам от самого обычного стандартного Jaguar. Ведь даже в самых жестких спортивных режимах SVR довольствуется 15—16 литрами бензина, что является очень неплохим результатом для 550-сильного V8.
В «зеленом» же режиме Eco бешеный, казалось бы, SVR становится мягким и податливым, словно котенок, аппетит снижается, а система Start/Stop глушит двигатель на светофорах и выбрасывает в атмосферу всего 134 г CO2 на километр пути.
Впрочем, ездить в таком «пенсионерском» гринписовском режиме — не уважать себя, а также создателей такой машины. Хотя, стоимость последующих ремонтов и обслуживания Jaguar F-Pace SVR будет напрямую зависеть от манеры езды прокладки между рулем и сиденьем.