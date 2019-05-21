Вне конкуренции: видео тест-драйв нового KIA ProCeed

С момента премьеры прошло меньше двух лет, а «Просид» в новом обличье уже появился в автосалонах. Не обделили корейцы и российских автомобилистов: в нашей стране элегантный, но в то же время спортивный Shooting Break предлагается в двух версиях — GT-Line и GT.

На тест-драйв порталу «АвтоВзгляд» досталась младшая модификация нового KIA ProCeed — та, что GT-Line. Под капотом автомобиля «трудится» 140-сильный турбодвижок объемом 1,4 литра. Более мощная же версия — то есть, GT — располагает 1,6-литровым мотором с нагнетателем, выдувающим 200 сил. И в том, и в другом случае — семиступенчатый «робот» и передний привод.

Каков он, этот зверь ProCeed в новой весьма привлекательной шкуре — смотрите в нашем видеообзоре.