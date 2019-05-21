Вне конкуренции: видео тест-драйв нового KIA ProCeed

Когда-то имя ProCeed, если помните, носила трехдверная модификация хетчбэка Ceed, ориентированная на тех водителей, что любят авто помощнее, побыстрее и повеселее. Разрабатывая нынешнее — то есть, третье — поколение «Сида», от «горячей» версии корейцы решили отказаться. Машину отправили на свалку истории, а ее название приберегли для новейшего шутинг-брейка, концепт которого был представлен в 2017 году на автосалоне во Франкфурте.
На радость любителей вагонов, в шоу-румы российских дилеров KIA поступила совершенная новая модель, получившая, впрочем, уже знакомое нам название ProCeed. Зачем корейцам понадобился еще один универсал, в чем сильные и слабые стороны яркой пятидверки, стоит ли она своих 1,5 млн. рублей…? Ответы на эти и другие вопросы — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».
С момента премьеры прошло меньше двух лет, а «Просид» в новом обличье уже появился в автосалонах. Не обделили корейцы и российских автомобилистов: в нашей стране элегантный, но в то же время спортивный Shooting Break предлагается в двух версиях — GT-Line и GT.
На тест-драйв порталу «АвтоВзгляд» досталась младшая модификация нового KIA ProCeed — та, что GT-Line. Под капотом автомобиля «трудится» 140-сильный турбодвижок объемом 1,4 литра. Более мощная же версия — то есть, GT — располагает 1,6-литровым мотором с нагнетателем, выдувающим 200 сил. И в том, и в другом случае — семиступенчатый «робот» и передний привод.
Каков он, этот зверь ProCeed в новой весьма привлекательной шкуре — смотрите в нашем видеообзоре.
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