Госдуме предложили амнистировать водителей, лишенных «прав», в рамках борьбы с коронавирусом

С одной стороны, в условиях распространения пандемии вернуть людям право управления транспортными средствами — дело благое, ведь тогда они будут реже пользоваться общественным транспортом. Однако нельзя забывать, что сейчас на государственном уровне рассматривается вопрос о полном запрещении передвижений граждан, в том числе и на автомобилях, если речь не идет о покупке еды и медикаментов. А в Москве и Подмосковье даже объявлено о том, что могут быть введены спецпропуска для свободных перемещений. И если до этого дойдет, то понятно, что их получит очень ограниченный круг лиц. А значит амнистия для водителей-лишенцев — совершенно неактуальна.

К тому же г-н Гулиев хотя и оговаривается, что под подобную амнистию не должны попасть граждане, лишенные «прав» за пьянку, превышение скорости и другие серьезные проступки, однако почему-то считает, что прощения заслуживают выехавшие на «встречку» и скрывшиеся с места ДТП. Спору нет, у нас нередко лишают в/у за то, что заехал за сплошную линию разметки двумя колесами на пять сантиметров, а скрывшимися с места аварии считают людей, съехавших с места инцидента на обочину. Но столь же часто бывает, что любители прохватить по «встречке» провоцируют ДТП, как с места дорожных инцидентов сбегают их инициаторы.