Японцы представили обновленный кроссовер Infiniti QX50

Фото: Infiniti
Состоялась премьера кроссовера Infiniti QX50 следующего модельного года. Автомобиль дебютировал в режиме онлайн-презентации, блеснув новой продвинутой системой безопасности, благодаря которой водители должны меньше уставать в дороге.

В списке электронных помощников обновленного Infiniti QX50 появилась новая система ProPilot Assist. Она представляет собой комбинацию функции удержания авто в заданной полосе движения (Lane Keep Assist) и адаптивного круиз-контроля (Advanced Intelligent Cruise Control). Новый комплекс умеет вести паркетник по центру выбранной полосы и сохранять необходимую дистанцию до впереди идущей машины.

Причем разработчики особо отмечают, что обновка вовсе не заменяет рулевого и не вытесняет из процесса вождения, а подстраховывает, ограждая от переутомления и перенапряжения, увеличивая безопасность.

Премиальный паркетник Infiniti QX50 с новой системой пока представили для китайского рынка, но это пока. Авто привезут и к российским потребителям. Это только вопрос времени.

Напомним, что QX50 комплектуется первым в мире серийным мотором с изменяемой степенью сжатия. Двухлитровый бензиновый VC-Turbo мощностью 249 л. с. работает вкупе с бесступенчатой коробкой передач и фирменной системой полного привода. Цена — от 2 995 000 рублей.

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27 апреля 2020
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