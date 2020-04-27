Японцы представили обновленный кроссовер Infiniti QX50

В списке электронных помощников обновленного Infiniti QX50 появилась новая система ProPilot Assist. Она представляет собой комбинацию функции удержания авто в заданной полосе движения (Lane Keep Assist) и адаптивного круиз-контроля (Advanced Intelligent Cruise Control). Новый комплекс умеет вести паркетник по центру выбранной полосы и сохранять необходимую дистанцию до впереди идущей машины.

Причем разработчики особо отмечают, что обновка вовсе не заменяет рулевого и не вытесняет из процесса вождения, а подстраховывает, ограждая от переутомления и перенапряжения, увеличивая безопасность.

Премиальный паркетник Infiniti QX50 с новой системой пока представили для китайского рынка, но это пока. Авто привезут и к российским потребителям. Это только вопрос времени.

Напомним, что QX50 комплектуется первым в мире серийным мотором с изменяемой степенью сжатия. Двухлитровый бензиновый VC-Turbo мощностью 249 л. с. работает вкупе с бесступенчатой коробкой передач и фирменной системой полного привода. Цена — от 2 995 000 рублей.