Чем режим самоизоляции опасен для топлива в баке вашего автомобиля

Многие автомобилисты наверняка замечали, что после длительного простоя автомобили плохо заводятся, теряют в мощности, дегаются пи езде. Связанно это с «деградацией» горючего, которое, как и все продукты, имеет ограниченный срок хранения и годности.
Если этилированное топливо с присадкой в виде тераэтилсвинца во времена СССР могло храниться «пятилетками», то нынешний бензин, согласно пункту 9.2 ГОСТа 51105−97 сохраняет свои свойства не более года. Но это при идеальных условиях, которые не обеспечивает бак автомобиля.
Такое происходит по нескольким причинам. Например, фракции, повышающие октановое число, имеют свойства быстро испаряться, если не обеспечена герметичность тары. Поэтому перед тем, как поставить автомобиль на прикол, убедитесь, что крышка бензобака плотно закручена.
Но даже если вы выполнили первый пункт, то взаимодействие топлива с кислородом, который наверняка присутствует в полупустом баке (если вы перед самоизоляцией не заправились под завязку), непременно окислит его, что в свою очередь снизит характеристики бензина.
Ко всему прочему, присадки, которые добавляют в современное топливо для повышения октанового числа, также имеют свойства разлагаться при неправильном хранении горючки всего-то за пару недель. А мелкие фракции, содержащиеся в топливе, при долгом простое автомобиля оседают на дно, образуя весьма опасный осадок, который пагубно влияет даже на топливную систему автомобиля.
Составляющие топлива компоненты, если автомобиль находится без движения длительное время, из-за разной плотности имеют свойство расслаиваться. И это тоже снижает качество горючего и отражается на работе двигателя. При этом любителям «кормить» свой автомобиль высокооктановым бензином стоит знать: чем выше октановое число, тем быстрее теряются его свойства.
Самоизоляция — самоизоляцией, но хотя бы несколько раз в неделю стоит выгуливать свой автомобиль, давая возможность перемешаться топливу в баке, поработать системам автомобиля, подвеске и шинам, чтобы те не застаивались в одном положении.