Чем режим самоизоляции опасен для топлива в баке вашего автомобиля

Многие автомобилисты наверняка замечали, что после длительного простоя автомобили плохо заводятся, теряют в мощности, дегаются пи езде. Связанно это с «деградацией» горючего, которое, как и все продукты, имеет ограниченный срок хранения и годности.

Если этилированное топливо с присадкой в виде тераэтилсвинца во времена СССР могло храниться «пятилетками», то нынешний бензин, согласно пункту 9.2 ГОСТа 51105−97 сохраняет свои свойства не более года. Но это при идеальных условиях, которые не обеспечивает бак автомобиля.

Такое происходит по нескольким причинам. Например, фракции, повышающие октановое число, имеют свойства быстро испаряться, если не обеспечена герметичность тары. Поэтому перед тем, как поставить автомобиль на прикол, убедитесь, что крышка бензобака плотно закручена.