Наследник Infiniti FX появится раньше, чем предполагалось

Несмотря на то, что запуск новинки несколько раз переносился, дебют купеобразного кроссовера Infiniti QX55 — на зло конкурентам, завистникам и коронавирусу — состоится. Причем, как уже было сказано, раньше намеченных сроков.

Новую модель японцы презентуют 7 апреля в Нью-Йорке на специальном закрытом мероприятии. И только потом она предстанет на суд общественности в рамках Нью-Йоркского автосалона. Если, конечно, моторшоу не отменят по причине разбушевавшейся эпидемии китайской чумы.

Напомним, что кроссовер создан по мотивам полюбившегося всем и вся FX, представленного целых 17 лет назад. Дизайн обещает быть не менее притягательным и агрессивным, а главное — неординарным.

Агрегатная база, вероятно, новинке достанется от собрата с индексом QX50. А это первый на планете серийный мотор с изменяемой степенью сжатия, «выдувающий» 249 сил мощности и погоняемый бесступенчатой коробкой передач. Привод — безальтернативный полный.