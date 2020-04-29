Опубликованы первые фотографии нового Nissan Pathfinder

Кроссовер Nissan Pathfinder следующей генерации, если верить Carscoops, будет выполнен в одном стиле с последним Patrol. Он получит массивную фирменную решетку радиатора V-motion, сложную оптику и более угловатые формы. Ожидается, что большой паркетник дебютирует летом, тогда-то и сравним рисунки с оригиналом.

По некоторым данным, Pathfinder сохранит платформу и прежние габариты. В салоне будет целых три монитора с функционалом «приборки», мультимедиа и органов управления, в том числе климатической установкой.