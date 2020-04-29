Опубликованы первые фотографии нового Nissan Pathfinder

Фото: Nissan
Полноразмерному Nissan Pathfinder в 2020 году светит смена поколений. На шпионских снимках уже успел засветиться новый кроссовер, укутанный в камуфляжную пленку, который проходит дорожные испытания. И зарубежные эксперты, «выжав» из фото максимум, составили первые рендеры новинки.

Кроссовер Nissan Pathfinder следующей генерации, если верить Carscoops, будет выполнен в одном стиле с последним Patrol. Он получит массивную фирменную решетку радиатора V-motion, сложную оптику и более угловатые формы. Ожидается, что большой паркетник дебютирует летом, тогда-то и сравним рисунки с оригиналом.

По некоторым данным, Pathfinder сохранит платформу и прежние габариты. В салоне будет целых три монитора с функционалом «приборки», мультимедиа и органов управления, в том числе климатической установкой.

Фото: Carscoops

Кроме того, авто оснастят комплексом активной безопасности Nissan ProPILOT, читающим дорожные знаки, умеющим удерживать машину в выбранной полосе движения и в случае необходимости останавливать.

Но, к сожалению, в Россию новинка вряд ли доберется. Напомним, что Nissan Pathfinder покинул рынок осенью 2017 года из-за низкого спроса. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», японская марка предлагает нам сегодня лишь четыре модели — кроссоверы Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano.

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29 апреля 2020
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