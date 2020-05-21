В России представлен обновленный кроссовер Renault Kaptur

Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», автомобиль оснастили 150-сильным турбомотором объемом 1,3 л, работающим с вариатором X-Tronic и системой полного привода. Также на вооружении авто остался прежний 1,6-литровый двигатель мощностью 114 л. с. «Атмосферник» же на 143 силы покинул продуктовую линейку.

Вместе с тем автомобиль прибавил в цене. Тогда как дореформенный кроссовер оценивается в 1 000 000 рублей, авто в модернизированном варианте и базовой комплектации с младшим движком, «механикой» и передним приводом обойдется уже 1 020 000 «целковых».

Кстати, после презентации был объявлен старт заказов на новинку, но потребителям пока доступен Kaptur лишь в версии Edition One с движком, развивающим 150 «лошадей», и ценником от 1 440 000 рублей. Паркетник в более бюджетных вариантах предложат позднее. А если говорить точнее, то ждать придется до июня 2020 года.