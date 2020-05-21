В России представлен обновленный кроссовер Renault Kaptur

Фото: Renault
В России дебютировал обновленный Renault Kaptur. Кроссовер подорожал, а также обзавелся целым букетом обновок в интерьере и совершенно новым мотором, унаследовав его от Arkana. Детали выяснил портал «АвтоВзгляд».

Снаружи обновленный Renault Kaptur остался почти прежним, если не считать нескольких штрихов: слегка подретушированной радиаторной решетки, светодиодных фар, правда, не во всех комплектациях, а также новой цветовой палитры окраски кузова, включающей насыщенный синий и серебристый оттенки.

Салон получил гораздо больше обновлений. Kaptur после рестайлинга может похвастать новым рулем с колонкой, регулируемой по вылету и высоте, атмосферной подсветкой и более продвинутой мультимедийной системой с восьмидюймовым экраном, сервисами Yandex и возможностью интеграции смартфона с помощью Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, посвежевший Kaptur укомплектовали камерами кругового обзора и системой мониторинга слепых зон.

Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», автомобиль оснастили 150-сильным турбомотором объемом 1,3 л, работающим с вариатором X-Tronic и системой полного привода. Также на вооружении авто остался прежний 1,6-литровый двигатель мощностью 114 л. с. «Атмосферник» же на 143 силы покинул продуктовую линейку.

Вместе с тем автомобиль прибавил в цене. Тогда как дореформенный кроссовер оценивается в 1 000 000 рублей, авто в модернизированном варианте и базовой комплектации с младшим движком, «механикой» и передним приводом обойдется уже 1 020 000 «целковых».

Кстати, после презентации был объявлен старт заказов на новинку, но потребителям пока доступен Kaptur лишь в версии Edition One с движком, развивающим 150 «лошадей», и ценником от 1 440 000 рублей. Паркетник в более бюджетных вариантах предложат позднее. А если говорить точнее, то ждать придется до июня 2020 года.

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21 мая 2020
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