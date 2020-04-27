Активным «Помощникам Москвы» запретят штрафовать водителей через приложения на смартфонах

Министерство юстиции доработало свой первоначальный вариант новой редакции КоАП РФ. В нем, в частности, теперь предлагается прописать четкие и жесткие требования к «специальным техническим средствам» — камерам автоматической фиксации нарушений ПДД.

Согласно представленному ведомством новому варианту документа, такие устройства должны выполнять свои функции без какого-либо непосредственного воздействия человека. То есть весь процесс фиксации должен происходить без участия оператора.

Таким образом, новый КоАП может поставить вне закона печально известную систему ПАК ПМ — тот самый «Помощник Москвы», мобильное приложение, с помощью которого как граждане, так и штатные сотрудники Дептранса могут в автоматическом режиме штрафовать автомобилистов.

Напомним также, что в предлагаемой теперь Минюстом редакции КоАП не предусмотрено увеличения штрафов для водителей, как это предусматривалоь в первоначальной версии документа.