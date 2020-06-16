Первые шпионские снимки обновленного кроссовера Skoda Karoq

Компактный кроссовер Skoda Karoq, сменивший в продуктовой линейке некогда полюбившийся нашим соотечественникам Yeti, представили широкой публике весной 2017 года. До российских же потребителей модель добралась лишь в 2020-м. И не успели наши соотечественники толком «распробовать» новинку, как чехи уже начали готовить модель к плановому рестайлингу.

Судя по фото, попавшим в распоряжение заокеанского издания Motor1, серьезных изменений ждать не стоит. Скорее всего, это будут новые бамперы и доработанная оптика. С интерьером вопрос остается открытым. Очевидцы утверждают, что салон и вовсе не был замаскирован. Отсюда вывод: либо испытуемому прототипу внтреннее убанство поменять еще не успели, либо тут все останется по-старому.

Несомненно, Karoq получит материалы отделки более высокого качества и колесные диски свежего дизайна. Не исключено, что в оснащении паркетника появится более современная цифровая приборная панель и продвинутый информационно-развлекательный комплекс MIB 3, стоящий на вооружении актуальных моделей Volkswagen Group.