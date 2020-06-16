Первые шпионские снимки обновленного кроссовера Skoda Karoq

Компактный кроссовер Skoda Karoq, сменивший в продуктовой линейке некогда полюбившийся нашим соотечественникам Yeti, представили широкой публике весной 2017 года. До российских же потребителей модель добралась лишь в 2020-м. И не успели наши соотечественники толком «распробовать» новинку, как чехи уже начали готовить модель к плановому рестайлингу.
Судя по фото, попавшим в распоряжение заокеанского издания Motor1, серьезных изменений ждать не стоит. Скорее всего, это будут новые бамперы и доработанная оптика. С интерьером вопрос остается открытым. Очевидцы утверждают, что салон и вовсе не был замаскирован. Отсюда вывод: либо испытуемому прототипу внтреннее убанство поменять еще не успели, либо тут все останется по-старому.
Несомненно, Karoq получит материалы отделки более высокого качества и колесные диски свежего дизайна. Не исключено, что в оснащении паркетника появится более современная цифровая приборная панель и продвинутый информационно-развлекательный комплекс MIB 3, стоящий на вооружении актуальных моделей Volkswagen Group.
Что касается моторной линейки, то и здесь в наличии только лишь предположения. Вероятно, в процессе фейслифтинга «Карок» обзаведется гибридной силовой установкой с тяговым аккумулятором, «умеющим» заряжаться от внешней сети.
По предварительным данным, обновленный Skoda Karoq дебютирует в 2021 году. Так что о сроках появления доработанного автомобиля в России и говорить не приходится. Напомним, что сегодня кроссовер в нашей стране продается со 150-сильным бензиновым мотором, работающим вкупе с восьмиступенчатым «автоматом» либо с шестискоростной DSG. В первом случае тяга передается на переднюю ось, во втором — на все колеса.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», до конца года дилеры начнут предлагать Karoq с менее производительным «атмосфеником» российского производства мощностью 110 л. с. Его «подружат» с «механикой», а также с АКП о шести скоростях — на выбор.