Чем может огорчить двухлитровый мотор Hyundai Creta, и как этого избежать

Для начала напомним, что под капотом Hyundai Creta работают два бензиновых мотора объемом 1,6 л (123 л. с.) и 2 л (150 л. с.). Оба популярны и хорошо известны. Первый ставят и на Hyundai Solaris, а второй на Hyundai Tucson и другие корейские SUV. Мы сосредоточимся на старшем двигателе.

Двухлитровый мотор с индексом G4NA, относится к серии NU — модернизированному семейству Theta 2. Его однозначный плюс в том, что на «Крете» он служит дольше, чем на более тяжелых кроссоверах. Потому как у легкой машины и нагрузки меньше. Но и недостатки у двигателя есть. Вот основные.

Задиры в цилиндрах

Эта общая беда как у мотора 1,6 л, так и 2 л. Известны случаи, когда уже на 20 000 км пробега на стенках цилиндров и поршнях появлялись задиры из-за того, что частички керамической пыли из каталитического нейтрализатора засасывало в мотор, что приговаривало его к капитальному ремонту.

Заметим сразу, что здесь многое зависит от владельца. К разрушению нейтрализатора приводят заливка в бак разных присадок к топливу, а так же перебои в зажигании, благодаря которым в керамическом блоке нейтрализатора скапливается несгоревшее горючее. Поэтому, хорошо бы проверять состояние нейтрализатора раз в 100 000 км. А если машина подержанная, есть смысл заменить нейтрализатор на пламегаситель, чтобы вовсе исключить попадание керамической пыли в цилиндры.