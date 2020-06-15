Чем может огорчить двухлитровый мотор Hyundai Creta, и как этого избежать

Фото из открытых источников
Hyundai Creta — лидер на рынке кроссоверов. В частности, его уважают за старший мотор объемом 2 литра, ведь он дарит автомобилю бодрый разгон. Но при этом о недостатках агрегата часто забывают. Портал «АвтоВзгляд» напоминает про основные неисправности двигателя, которые надо знать, выбирая новый или подержанный автомобиль.

Для начала напомним, что под капотом Hyundai Creta работают два бензиновых мотора объемом 1,6 л (123 л. с.) и 2 л (150 л. с.). Оба популярны и хорошо известны. Первый ставят и на Hyundai Solaris, а второй на Hyundai Tucson и другие корейские SUV. Мы сосредоточимся на старшем двигателе.

Двухлитровый мотор с индексом G4NA, относится к серии NU — модернизированному семейству Theta 2. Его однозначный плюс в том, что на «Крете» он служит дольше, чем на более тяжелых кроссоверах. Потому как у легкой машины и нагрузки меньше. Но и недостатки у двигателя есть. Вот основные.

Задиры в цилиндрах

Эта общая беда как у мотора 1,6 л, так и 2 л. Известны случаи, когда уже на 20 000 км пробега на стенках цилиндров и поршнях появлялись задиры из-за того, что частички керамической пыли из каталитического нейтрализатора засасывало в мотор, что приговаривало его к капитальному ремонту.

Заметим сразу, что здесь многое зависит от владельца. К разрушению нейтрализатора приводят заливка в бак разных присадок к топливу, а так же перебои в зажигании, благодаря которым в керамическом блоке нейтрализатора скапливается несгоревшее горючее. Поэтому, хорошо бы проверять состояние нейтрализатора раз в 100 000 км. А если машина подержанная, есть смысл заменить нейтрализатор на пламегаситель, чтобы вовсе исключить попадание керамической пыли в цилиндры.

Фото из открытых источников

Повышенный расход масла на угар

Появление повышенного масляного аппетита скажет о том, что в моторе появились задиры. А если услышите еще и металлические стуки, это значит, что, скорее всего, юбки поршней бьются о стенки цилиндров. Нужно перегильзовать мотор (напомним, что сам блок тут алюминиевый, но во внутреннюю поверхность цилиндров установлены чугунные гильзы) и ремонтировать шатунно-поршневую группу.

Износ шатунных вкладышей

Из-за недостаточного давления моторного масла могут истираться поверхности шатунных вкладышей. А если из-за износа они провернуться, капитальный ремонт двигателю гарантирован. Мастера на СТО советуют ставить самую последнюю версию вкладышей, так как производитель постоянно дорабатывает их конструкцию.

Чтобы свести эти неприятности к минимуму, не экономьте на моторном масле и меняйте его чаще: скажем, раз в 7500 км. Так мотор проживет много дольше.

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15 июня 2020
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