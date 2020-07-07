Toyota анонсировала премьеру совершенно нового кроссовера

Японский бренд опубликовал анонс с датой дебюта Toyota Corolla Cross: модель предстанет перед публикой во всей красе 9 июля 2020 года. На первых порах авто будет доступно на рынке Таиланда.
А затем новинку запустят в продажу в других азиатских странах. По непроверенным данным, позднее автомобиль докатится и до южноамериканских потребителей и, возможно, до Европы.
Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, товарный знак Corolla Cross был запатентован в Европейской организации интеллектуальной собственности еще в августе 2018 года. Паркетник разделит «тележку» TNGA-C с «Короллой» и мини-кроссовером C-HR. В длину автомобиль растянется до 4460 мм, в ширину — до 1825 мм при высоте в 1620 мм и колесной базе в 2640 мм.
Ожидается, что в моторной линейке кроссовера свое место найдет 1,8-литровый атмосферный мотор мощностью 140 л. с., работающий вкупе с вариатором, а также гибридная силовая установка. В составе последней трудиться 100-сильный бензиновый движок.