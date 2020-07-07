Toyota анонсировала премьеру совершенно нового кроссовера

Японский бренд опубликовал анонс с датой дебюта Toyota Corolla Cross: модель предстанет перед публикой во всей красе 9 июля 2020 года. На первых порах авто будет доступно на рынке Таиланда.

А затем новинку запустят в продажу в других азиатских странах. По непроверенным данным, позднее автомобиль докатится и до южноамериканских потребителей и, возможно, до Европы.