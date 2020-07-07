Пять самых распространенных причин потери сознания за рулем жарким летом

Обморок не всегда становится симптомом и следствием опасных заболеваний. Даже абсолютно здоровый человек юных лет может внезапно потерять сознание буквально на ровном месте. Кто бы что не говорил, а управление автомобилем — достаточно трудозатратное занятие, которое в тандеме с некоторыми обстоятельствами запросто может вызвать у организма именно такую реакцию. Как этого избежать и что может стать истинной причиной обморока? О болезнях не будем — люди о своих болячках знают больше и следят за собой соответствующе. А вот общие причины временной «отключки» следует знать и пресекать «на корню».

Обезвоживание

Именно нехватка воды, которой часто пренебрегают водители, может стать причиной обморока. Лето, жара, а заехать в магазин за бутылочкой H2O — лениво, да и времени вечно не хватает. Такой подход, в тандеме со стрессом и недосыпом, фактически гарантирует, что однажды организм скажет: «Хватит». И выключится. Отсутствие должного количества влаги в организме приводит к снижению кровеносного давления, следовательно, мозг начинает получать меньше кислорода. Дальше все понятно.

Избежать такого развития событий достаточно просто: блок минералки, купленной по случаю в продуктовом магазине, прекрасно поместиться в багажнике и на месяц обеспечит водителя такой важной жарким летом влагой. Кстати, не стоит забывать, что взрослый человек в день должен выпивать около двух литров воды. Чай, кофе, газировка и соки в этот объем не входят.