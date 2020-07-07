Пять самых распространенных причин потери сознания за рулем жарким летом

Обморок не всегда становится симптомом и следствием опасных заболеваний. Даже абсолютно здоровый человек юных лет может внезапно потерять сознание буквально на ровном месте. Кто бы что не говорил, а управление автомобилем — достаточно трудозатратное занятие, которое в тандеме с некоторыми обстоятельствами запросто может вызвать у организма именно такую реакцию. Как этого избежать и что может стать истинной причиной обморока? О болезнях не будем — люди о своих болячках знают больше и следят за собой соответствующе. А вот общие причины временной «отключки» следует знать и пресекать «на корню».
Обезвоживание
Именно нехватка воды, которой часто пренебрегают водители, может стать причиной обморока. Лето, жара, а заехать в магазин за бутылочкой H2O — лениво, да и времени вечно не хватает. Такой подход, в тандеме со стрессом и недосыпом, фактически гарантирует, что однажды организм скажет: «Хватит». И выключится. Отсутствие должного количества влаги в организме приводит к снижению кровеносного давления, следовательно, мозг начинает получать меньше кислорода. Дальше все понятно.
Избежать такого развития событий достаточно просто: блок минералки, купленной по случаю в продуктовом магазине, прекрасно поместиться в багажнике и на месяц обеспечит водителя такой важной жарким летом влагой. Кстати, не стоит забывать, что взрослый человек в день должен выпивать около двух литров воды. Чай, кофе, газировка и соки в этот объем не входят.
Голод
Не только жажда, но и отказ от пищи может стать причиной временной потери сознания. Дело часто заключается не в количестве сосисок на час времени, а в недостатке сахара. Ситуация это довольно редкая, но в связи с популярностью голоданий и прочих «жертв во имя фигуры» набирающая «популярность». Биться с лишним весом нужно аккуратно и бережно, а уж «разгрузочные дни» стараться не совмещать с большим количеством поездок за рулем. Особенно — продолжительных.
Если головокружение, связанное с голодом, все же застало за баранкой, простая чашка крепкого чая с сахаром проблему решит. Но главное — остановиться, прийти в себя, и в случае головокружения отказаться от дальнейшей поездки.
Чрезвычайная ситуация
Как ни странно, но внезапное изменение ситуации на дороге (ДТП, резкое и неожиданное движение рядом или другие «особенности» отечественного трафика) могут стать причиной временного обморока. Самый популярный пример — лопнувшее у грузовика колесо. Да на летних трассах таких эпизодов тысячи: «фуристы» выкатывают резину до дыр, а летом, когда на улице сильная жара, покрышки не выдерживают нагрузки и взрываются. Звук, честно говоря, может потрясти воображение и ввести в ступор даже совершенно здорового человека с твердым, как сталь, характером. Что же говорить об особо впечатлительных?
Лекарство от подобного только одно — не отвлекайтесь от дороги. Как бы не веселились дети на заднем сидении, как бы призывно не звонил телефон, водитель должен быть сконцентрирован на происходящем вокруг. Тогда и только тогда подобное не «вышибет из колеи». Даже замеченный краем глаза в зеркале грузовик даст мозгу понимание, что громкий хлопок — это не выстрел и не взрыв, а просто лопнувшее колесо.
Резкое движение
Жара плохо переносится даже подготовленным организмом, которым, увы, могут похвастаться далеко не все. Тяжелый день, высокая температура воздуха, плотное движение — нужен только «детонатор», чтобы организм отказался от дальнейшего функционирования. И таким «триггером» может послужить резкое движение.
Вообще-то управление автомобилем на дороге общего пользования не предусматривает подобных случаев, все нужно делать плавно и аккуратно. Но кто, вымотавшись на работе, не погружается в раздумье о вечном, стоя в затяжной пробке? В тандеме с испепеляющей жарой и отсутствием должного количества воды, под град мыслей «надо добраться до дома», водитель впадает в транс. И тут рядом кто-то решает погудеть, предотвращая аварию. Резкий поворот головы может стать последним движением перед темнотой. Вспоминая потом причины, сложно будет даже объяснить, как так вышло. Включайте кондиционер — можно в ноги, чтобы избежать бронхитов — выбирайте музыку веселее и не забывайте отдыхать. Вот и вся наука.
ОРВИ
Кстати о простудах и вирусах, что будоражат ленты информагентств с января этого чудовищного високосного года. Они тоже запросто могут стать причиной потери сознания. Грипп сам по себе вызывает головокружение, а уж высокая температура окружающей среды в тандеме с высокой температурой тела могут довести до самого настоящего обморока. Если уж термометр не врет, лучше за руль не садиться — дороже будет.
Начальство сейчас крайне трепетно относится к состоянию сотрудников, бдит и проверяет, так что при малейшем недоразумении вроде 37,5 лучше остаться дома, отоспаться и привести себя в чувство. Ну и выпить, конечно, чашечку сладкого чая с лимоном.
…Безопасность всего дорожного движения, всех пассажиров на дороге, зависит исключительно от водителей. Именно они, рулевые, должны слышать не только свой авто, но и свой организм. И при минимальном же «барахлении» тут же принимать меры. Потому что обморок намного хуже, чем отказавшие тормоза.