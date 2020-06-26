Несколько моделей Toyota для России сильно «поумнеют»

«Подключенным» автомобилями (connected cars) называют машины, оснащенные специальным модулем. Последний имеет доступ в Интернет и умеет передавать и принимать данные от других автомобилей и элементов дорожной инфраструктуры, а также «общаться» с облачными сервисами.

Технологии connected cars делают вождение безопаснее, потому как «умные» авто заранее осведомлены о дорожной ситуации, например, получив информацию об аварии за ближайшим глухим поворотом. В будущем такие машины смогут самостоятельно оплачивать топливо на заправках или рассчитывать маршрут с учетом периодически повторяющихся потребностей владельца.

Осенью 2020 года в России две модели Toyota обзаведутся возможностью подключения. Об этом рассказала вице-президент ООО «Тойота Мотор» Ирина Горбачева в интервью информагентству ТАСС. Правда, что это будут за автомобили, пока держится в секрете.

Напомним, что на родине технологии подключения первыми получили две модели — Toyota Crown и Corolla. Из этого можно предположить, что последняя и будет одним из тех авто, что обзаведутся умным модулем в России.