Кроссовер Aston Martin DBX поступил в продажу

— Для меня большая честь быть сегодня здесь, чтобы засвидетельствовать появление первого Aston Martin DBX. Я очень горжусь командой Aston Martin, которая так усердно работала над тем, чтобы превратить бывшую площадку Министерства обороны в завод по производству автомобилей высочайшего класса, — сказал Кит Стэнтон, временный исполнительный директор Aston Martin.
На сегодняшний день в работе у Aston Martin свыше 2000 предварительных заказов на первый в истории марки кроссовер. Интересно при этом, что на Россию в 2020 году британцы выделили лишь 72 квоты — то есть, по 6 машин в месяц. Впрочем, не исключено, что спустя некоторое время, когда завод нарастит объемы производства, для наших соотечественников начнут выпускать больше автомобилей. Если, конечно, будет спрос.
А спроса может и не быть, учитывая, что по цене от 14,5 млн. рублей «Астон Мартин» предлагает автомобиль с зазорами, торчащими уплотнителями и хлипкими ручками дверей, даже не оборудованных доводчиками. Быть может, британцы отнеслись так лишь к выставочным экземплярам, и клиентские машины будут намного качественнее? Это мы узнаем совсем скоро.
Напомним, что в основу Aston Martin DBX легла модернизированная платформа от спорткаров DB11 и DBS. Кроссовер может похвастать короткими свесами, почти идеальной развесовкой и адаптивной подвеской.
«Вооружили» новинку 4,0-литровым битурбированным V8, выдающим 550 л. с. и 700 Нм крутящего момента. В паре с мотором, который, кстати, разработали в Daimler, трудится девятиступенчатый «автомат». Завялено, что первую сотню авто набирает за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 291 км/ч.