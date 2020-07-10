Кроссовер Aston Martin DBX поступил в продажу

— Для меня большая честь быть сегодня здесь, чтобы засвидетельствовать появление первого Aston Martin DBX. Я очень горжусь командой Aston Martin, которая так усердно работала над тем, чтобы превратить бывшую площадку Министерства обороны в завод по производству автомобилей высочайшего класса, — сказал Кит Стэнтон, временный исполнительный директор Aston Martin.

На сегодняшний день в работе у Aston Martin свыше 2000 предварительных заказов на первый в истории марки кроссовер. Интересно при этом, что на Россию в 2020 году британцы выделили лишь 72 квоты — то есть, по 6 машин в месяц. Впрочем, не исключено, что спустя некоторое время, когда завод нарастит объемы производства, для наших соотечественников начнут выпускать больше автомобилей. Если, конечно, будет спрос.