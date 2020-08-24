Черный русский: первый тест-драйв Mitsubishi Outlander Black Edition

Последний император Николай II, а после и вождь мирового пролетариата знали толк в «правильной технике». Уже в начале века на Путилковском заводе — он же легендарный Кировский, начали «дорабатывать» автомобили для высших лиц государства, повышая их проходимость. Гораздо ведь проще обуть «Роллс Ройс» в гусеницы, чем убрать зимой снег.
Воистину, сделать дороги в нашей Необъятной не смог даже царь, что уж говорить про современных дорожников. Наработками предшественника позже воспользовался и Владимир Ильич: последний из прибывших «англичан», заказанный, к слову, еще царем, тоже переоборудовали в зимний вариант. Несмотря на то, что автомобиль был с открытым верхом и предполагал летнюю эксплуатацию. Сделали «апгрейд» все там же в Питере, а на дороги «всея Руси» вышел очередной вседорожник, который успел недолго повозить Ленина, а потом занять постамент в Горках, где на автомобиль можно взглянуть и сегодня. Именно так в России появились кроссоверы. На дворе стояли 20-ые годы XX века.
Что империи, что развитого социализма — уже и след остыл, а тяга народа к автомобилям повышенной проходимости осталась. И нет в этом ничего удивительного, ведь с дорогами в России по-прежнему беда. Стоит съехать с «вышколенных» и зачастую платных магистралей, как асфальт исчезает, покрываясь промоинами и воронками ям.
На вечный вопрос «Кто виноват» ответа по-прежнему нет, а вот на вторую его часть «Что делать» — есть, и вполне конкретный: выбирать автомобиль, исходя из своих потребностей и специфики используемых направлений. Пока столичные жители делают свой выбор, отталкиваясь от площади экрана мультимедиа и количества USB-портов, остальная страна изучает устройство подвески, толщину рычагов и ресурс агрегатов. Там, вместе с многочисленными московскими кольцами, заканчивается засилье «корейцев» и начинается территория, где почитают японские машины.
Сложив воедино надежность, неприхотливость и кондовую подвеску, а также комфорт, тишину в салоне и терпеливый к топливу двигатель, присыпав сверху обязательной российской опцией — безразмерным багажником — можно получить достаточно точный вердикт: Mitsubishi Outlander. Японец, прописанный в Калуге, может проиграть хэдлайнерам современного рынка в списке опций, зато в стойкости даст 100 очков форы. Впрочем, и в «битве комфорта» тоже не все так очевидно.
Долгожитель намедни обзавелся новой комплектацией Black Edition, в которой помимо ощутимого сокращения хромированных поверхностей, на чье место пришел «вороной» оружейный металлик, есть действительно любопытные решения. Во-первых, у машины теперь черный потолок салона, который не только выглядит краше, но и пачкается намного меньше. Во-вторых, новые колеса «в черном» ощутимо придают машине стати.
Но самая интересная обновка — это комбинированный салон, где кожа теперь соседствует с замшей, а вишенкой на торте выступает красная строчка. Это не только красиво, но и, черт возьми, много приятнее с точки зрения тактильных ощущений. Более того, как показывает практика, такие салоны намного дольше сохраняют визуальную целостность и служат в разы дольше, чем исключительно кожаные.
Любопытно, что обновление коснулось только самой популярных модификаций Mitsubishi Outlander — комплектаций Invite и Intense+ с двухлитровыми моторами и полным приводом. Начиная с 2020 года такие машины по умолчанию оснащаются главным конструктивным преимуществом «всея Митсубиши» — трансмиссией S-AWC, которой ранее мог похвастаться лишь трехлитровый «Аутлендер» да турбовый пижон Eclipse Cross. Про Mitsubishi Lancer Evolution галантно умолчим.
Это, конечно, не столь серьезное инженерное решение, как телевизор в центральной консоли, но жизнь водителю оно облегчит знатно. Дело в том, что многомудрое железо грамотно нивелирует ошибки управления, позволяя взять даже упущенный поворот и даже при значительном превышении скорости. Машина аккуратно помогает выровнять траекторию, подтормаживая «внутренним» передним колесом и будто на веревочке затаскивая лихача обратно в полосу. Эффект чувствуется даже на сухой дороге, а уж зимой да на льду будет прям спасительным.
Есть у S-AWC и еще одна важная особенность, которая поможет не только на дороге, но и на бездорожье. Автомобиль с таким полным приводом при выкрученном руле и неконтролируемом полете не гасит скорость дросселем, как это делают конкуренты, а позволяет продолжить борьбу, разрешая поработать над ситуацией с помощью педали газа. Такой подход здорово выручает на бездорожье, позволяя продолжить движение и маневрирование на скользком грунте. Простыми словами обновленный Outlander выгребет там, где старый бы безапелляционно сел из-за ошибки водителя.
Ну а в остальном — нестареющая классика: простые атмосферные моторы, которые лояльны к отечественному топливу и спокойно переносят АИ-92, непробиваемая и надежная подвеска, что выживет даже в каменоломнях Бежецкого шоссе, где стайками гибнут новомодные кроссоверы, да 215-милиметровый дорожный просвет, позволяющий просто махнуть рукой в местах, где другие уже размахивают оторванными колесами. Машина прошла глубочайшую адаптацию для российских условий, поэтому из доработок можно посоветовать только «не вмешиваться» и бронепленку на фары.
На ровной, как стекло, платной автомагистрали хороши абсолютно все машины. Минимальные колебания в накатанной большегрузами колее или крошечный, ели заметный стык не в счет — прошла волна по кружке кофе, да и забылось. А вот на районных тропках и дорожках, которые видели ремонтников в прошлом веке, разом начинают проявлять себя экономия автопроизводителей и просчеты инженеров.
Если есть потребность и желание выехать за пределы многочисленных кольцевых — смотрите не на электронику, а на железо. Mitsubishi Outlander собран еще по старым правилам и лекалам японского качества: серьезный запас надежность, большой ресурс и спокойствие даже на самой разбитой дороге. Поэтому и восемь лет на конвейере не стали приговором — кроссовер по прежнему флагман всего модельного ряда «Трех бриллиантов» в России. Маркетинг маркетингом, но русскую дорогу пока никому не удалось обмануть.