Черный русский: первый тест-драйв Mitsubishi Outlander Black Edition

Последний император Николай II, а после и вождь мирового пролетариата знали толк в «правильной технике». Уже в начале века на Путилковском заводе — он же легендарный Кировский, начали «дорабатывать» автомобили для высших лиц государства, повышая их проходимость. Гораздо ведь проще обуть «Роллс Ройс» в гусеницы, чем убрать зимой снег.

Воистину, сделать дороги в нашей Необъятной не смог даже царь, что уж говорить про современных дорожников. Наработками предшественника позже воспользовался и Владимир Ильич: последний из прибывших «англичан», заказанный, к слову, еще царем, тоже переоборудовали в зимний вариант. Несмотря на то, что автомобиль был с открытым верхом и предполагал летнюю эксплуатацию. Сделали «апгрейд» все там же в Питере, а на дороги «всея Руси» вышел очередной вседорожник, который успел недолго повозить Ленина, а потом занять постамент в Горках, где на автомобиль можно взглянуть и сегодня. Именно так в России появились кроссоверы. На дворе стояли 20-ые годы XX века.