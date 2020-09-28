Volkswagen рассказал, каким будет обновленный Tiguan для России

Сейчас рестайлинговый Volkswagen Tiguan готовится выйти на российский рынок. Как рассказали «АвтоВзгляду» в российском офисе немецкой марки, этот кроссовер вслед за другими «Фольксвагенами» сменил принцип формирования комплектаций. Теперь их будет всего четыре: начальная Respect, средняя Status, топовая Exclusive, плюс псевдоспортивный вариант R-Line.
В базовую версию Respect войдет трехзонный климат-контроль, штатная медиасистема (с дисплеем диагональю 6,5 дюйма), обогрев передних сидений и светодиодные фары. Также покупатель получит подогреваемый мультируль, круиз-контроль и 17-дюймовые колёса. Правда, цены пока не названы.
В гамму моторов вошли только бензиновые турбочетверки. С агрегатом 1.4 TSI мощностью 125 л. с. полагаются механическая коробка и передний привод. К более мощному исполнению этого мотора (150 л. с.) прилагаются безальтернативный «робот», а также передний или полный привод. Двухлитровые движки 180 или 220 л. с.) — это семиступенчатый «преселектив» и трансмиссия «четыре на четыре».
Интересно, что по итогам первого полугодия Tiguan был признан самым популярным дизельным автомобилем на рынке России. Тем удивительнее, что агрегат 2.0 TDI не заявлен в линейке двигателей! Возможно, он появится уже после того, как стартуют продажи бензиновых машин. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» дилеры марки Volkswagen, они ждут обновленный кроссовер российской сборки не раньше, чем через 2—3 месяца.