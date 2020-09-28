Volkswagen рассказал, каким будет обновленный Tiguan для России

Сейчас рестайлинговый Volkswagen Tiguan готовится выйти на российский рынок. Как рассказали «АвтоВзгляду» в российском офисе немецкой марки, этот кроссовер вслед за другими «Фольксвагенами» сменил принцип формирования комплектаций. Теперь их будет всего четыре: начальная Respect, средняя Status, топовая Exclusive, плюс псевдоспортивный вариант R-Line.

В базовую версию Respect войдет трехзонный климат-контроль, штатная медиасистема (с дисплеем диагональю 6,5 дюйма), обогрев передних сидений и светодиодные фары. Также покупатель получит подогреваемый мультируль, круиз-контроль и 17-дюймовые колёса. Правда, цены пока не названы.