В России презентовали обновленный кроссовер Bentley Bentayga

За пять лет своего присутствия на рынке первый кроссовер в истории «Бентли» разошелся по всему миру тиражом в 20 000 экземпляров. Спрос на автомобиль есть, и дабы его поддержать, затягивать с плановым рестайлингом британцы, несмотря ни на какие «ковиды», не стали. Ставку сделали на внешность, хотя оформлением экстерьера и интерьера дело не ограничилось.

Итак, первое, что бросается в глаза — переработанная передняя часть. Bentley Bentayga обзавелась иным бампером с перелицованными воздухозаборниками, видоизмененной радиаторной решеткой, новым капотом и матричными фарами, установленными чуть выше и ближе к краям кузова.

Сзади — обновленные фонари, заимствованные у Continental GT, патрубки выхлопной системы и спойлер иной формы, перемещенная на бампер площадка для регистрационного знака. К слову, изменениям также подверглись колесные арки, расширенные на 20 мм, и задняя колея.