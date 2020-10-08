В России презентовали обновленный кроссовер Bentley Bentayga

За пять лет своего присутствия на рынке первый кроссовер в истории «Бентли» разошелся по всему миру тиражом в 20 000 экземпляров. Спрос на автомобиль есть, и дабы его поддержать, затягивать с плановым рестайлингом британцы, несмотря ни на какие «ковиды», не стали. Ставку сделали на внешность, хотя оформлением экстерьера и интерьера дело не ограничилось.
Итак, первое, что бросается в глаза — переработанная передняя часть. Bentley Bentayga обзавелась иным бампером с перелицованными воздухозаборниками, видоизмененной радиаторной решеткой, новым капотом и матричными фарами, установленными чуть выше и ближе к краям кузова.
Сзади — обновленные фонари, заимствованные у Continental GT, патрубки выхлопной системы и спойлер иной формы, перемещенная на бампер площадка для регистрационного знака. К слову, изменениям также подверглись колесные арки, расширенные на 20 мм, и задняя колея.
Внутри — полностью виртуальные приборы, трапециевидные дефлекторы климатической системы, сменившие на боевом посту круглые, а также обновленная «мультимедийка» с тачпадом в 10,9 дюйма и доработанной навигацией. Кроме того, появились новые материалы отделки салона, а пространство для ног задних пассажиров увеличилось на 30—100 мм в зависимости от положения кресел.
Первой в продажу поступит «Бентэйга» с турбированным V8 мощностью 550 л. с. и пиковым крутящим моментом в 770 Нм. Прием заказов на нее открыли еще задолго до премьеры, но «живые» машины начнут поставлять в Россию лишь в январе будущего года. Следом за этой модификацией приедет версия Speed, «вооруженная» W12. А вот «мягкого» гибрида ожидать не стоит — британцы, конечно, подумают о том, чтобы ее вывести, но вряд ли это случится.
Добавим, что стартовая цена обновленного кроссовера Bentley Bentayga — 14,9 млн. рублей. Это чуть больше, чем у Aston Martin DBX, который нынче предлагается за 14,5 млн., но меньше, чем у Lamborghini Urus (от 15,2 млн. целковых).