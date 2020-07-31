Как и за что Aston Martin расстроил российских миллионеров

По официальной версии, причиной такой задержки стала пандемия. Завод в Южном Уэльсе просто не работал, поэтому серийное производство DBX началось только в июле. Теперь, пока сборка модели встанет на нормальные рельсы, тоже пройдет какое-то время. И российские миллионеры вряд ли будут рады такому раскладу…
Поясним, почему. Те 30 с лишним экземпляров, что были изначально отпущены для нашей страны, уже фактически куплены! Чтобы вам был понятен масштаб проблемы, мощности сборочной площадки Aston Martin могут произвести для клиентов из России не более 6 автомобилей в месяц, то есть в год — всего 72 штуки.
И это — при стоимости кроссовера от 14,5 млн рублей. Притом ключевое слово здесь — «от», потому что во столько обойдется лишь некая заготовка, на базе которой создается по-настоящему уникальный автомобиль. То есть клиент заплатил за трехкомнатную квартиру (или даже больше), а ему сообщают, что дом не будет сдан вовремя.
С другой стороны, есть надежда, что не все работники британской компании во время вынужденного отпуска сидели дома, попивая эль или что-то покрепче. Инженеры-технологи вполне могли выходить на работу, чтобы поработать над качеством своей новинки. Потому что работать было над чем!
Во время российской презентации Aston Martin DBX «АвтоВзгляду» представилась возможность подойти к шедевру британского автомобилестроения поближе и, что называется, пощупать прекрасное пролетарскими руками. Но вместо эйфории от увиденного возникло странное чувство: король-то голый!
В том смысле, что зазоры между передними крыльями и бампером мало того, что не были равномерными, так в них еще проходил палец (забавно, что и на мировой премьере в китайском Гуанчжоу производитель выкатил экземпляр с теми же проблемами). Двери закрывались хуже, чем у холодильника ЗиЛ, а доводчиков на DBX замечено не было.
Но, кто старое помянет, тот ненастоящий журналист. Этот кривой — в прямом смысле — экземпляр уже давно отправили обратно в штаб-квартиру. Хочется верить, что в бардачке лежало сопроводительное письмо на оксфордском английском с… просьбами, как бы это помягче сказать, «повысить качество».
Новую жертву для испытаний российскими дорогами привезут в августе. И только после всех тестовых мучений (и, возможно, доработок), Aston Martin DBX начнут отгружать заждавшимся клиентам… Такой им будет подарок на новый 2021 год.