Как и за что Aston Martin расстроил российских миллионеров

По официальной версии, причиной такой задержки стала пандемия. Завод в Южном Уэльсе просто не работал, поэтому серийное производство DBX началось только в июле. Теперь, пока сборка модели встанет на нормальные рельсы, тоже пройдет какое-то время. И российские миллионеры вряд ли будут рады такому раскладу…

Поясним, почему. Те 30 с лишним экземпляров, что были изначально отпущены для нашей страны, уже фактически куплены! Чтобы вам был понятен масштаб проблемы, мощности сборочной площадки Aston Martin могут произвести для клиентов из России не более 6 автомобилей в месяц, то есть в год — всего 72 штуки.

И это — при стоимости кроссовера от 14,5 млн рублей. Притом ключевое слово здесь — «от», потому что во столько обойдется лишь некая заготовка, на базе которой создается по-настоящему уникальный автомобиль. То есть клиент заплатил за трехкомнатную квартиру (или даже больше), а ему сообщают, что дом не будет сдан вовремя.

С другой стороны, есть надежда, что не все работники британской компании во время вынужденного отпуска сидели дома, попивая эль или что-то покрепче. Инженеры-технологи вполне могли выходить на работу, чтобы поработать над качеством своей новинки. Потому что работать было над чем!