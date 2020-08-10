Почему с госномеров машин стал пропадать российский флаг, и чем это грозит автовладельцу

Причин, по которым автовладельцы отказываются от триколора при изготовлении новых регистрационных знаков, много. Так, если речь идет о молодых водителях, то они таким образом пытаются выделиться из общей массы. Или же зачастую просто не хотят «портить внешний вид машины», устанавливая «жестянки» с красно-голубыми вкраплениями, несочетающимися с цветами самого авто.
Есть и другие аргументы против триколора. Скажем, некоторые антипатриоты, частенько выезжающие за границу на собственном автомобиле, не желают, чтобы чужеземцы сиюсекундно идентифицировали их, как русских. Такие несуразные объяснения встречаются на форумах. Ну и что, что на «номерах» все равно остается надпись RUS, подсказывающая иностранцам национальность водителя — главное, нет флага.
Но самая интересная причина, по которой автовладельцы вешают «жестянки» без триколора — это привилегии, решающие массу проблем с сотрудниками ГИБДД.
Да, многие водители действительно думают, что «номера» без флага — опознавательный знак особых лиц, при виде которых гаишники закрывают лицо руками. Эта легенда — а иначе подобное заблуждение не назовешь — уходит корнями в 90-е, когда регзнаки без триколора в самом деле выдавались лишь спецслужбам. Но все изменилось, и сегодня рассчитывать на поблажки от полицейских автовладельцам, решившим выделиться, не приходится.
А насколько законно «удаление» триколора с госномеров, нам поможет ГОСТ Р 50577−93, в котором недвусмысленно прописаны все требования к регистрационным знакам транспортных средств. В п. 3.4 документа сказано, что на табличках «допускается дополнительно наличие изображение государственного флага». Допускается, а не требуется. То есть, право выбирать — наносить триколор на госзнак или нет — всегда остается за автовладельцем.
Но поскольку далеко не все водители разбираются в ГОСТах, иные сотрудники ГИБДД активно спекулируют этой истории. Они «вылавливают» в потоке автомобили без флага и вменяют водителям «преступление» по ст.12.2 КоАП «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». А это, напомним, 500 рублей штрафа.
Особо «одаренные» гаишники, понимая, что перед ними автовладелец, не смыслящий в законах от слова «совсем», пугают другой, более серьезной статьей КоАП — 19.22 «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок». Тут уже и штраф посолиднее — от 1500 до 2000 рублей, если машина оформлена на физическое лицо.
— Указанное является грубым нарушением требований административного законодательства, поскольку такие действия водителей не образуют состав административного правонарушения. Постановления инспекторов ДПС в таких случаях являются незаконными и подлежат отмене со ссылкой на ст. 1.6, 24.1, 26.1, 29.1 КоАП РФ, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» Никита Филиппов, почетный адвокат России, заведующий Бюро адвокатов «Де-юре».
Следовательно, если вас — автомобилиста без триколора на «жестянках» — останавливают гаишники и угрожают протоколом за несуществующее нарушение, нужно сразу же звонить на горячую линию службы доверия МВД. Или, когда это по той или иной причине невозможно, подписать протокол, оставив в нем пометку «не согласен». Так вы существенно повысите шансы отстоять свои права в суде, хотя до него при подобных раскладах, вероятнее всего, дело и не дойдет.