Почему с госномеров машин стал пропадать российский флаг, и чем это грозит автовладельцу

Причин, по которым автовладельцы отказываются от триколора при изготовлении новых регистрационных знаков, много. Так, если речь идет о молодых водителях, то они таким образом пытаются выделиться из общей массы. Или же зачастую просто не хотят «портить внешний вид машины», устанавливая «жестянки» с красно-голубыми вкраплениями, несочетающимися с цветами самого авто.

Есть и другие аргументы против триколора. Скажем, некоторые антипатриоты, частенько выезжающие за границу на собственном автомобиле, не желают, чтобы чужеземцы сиюсекундно идентифицировали их, как русских. Такие несуразные объяснения встречаются на форумах. Ну и что, что на «номерах» все равно остается надпись RUS, подсказывающая иностранцам национальность водителя — главное, нет флага.

Но самая интересная причина, по которой автовладельцы вешают «жестянки» без триколора — это привилегии, решающие массу проблем с сотрудниками ГИБДД.