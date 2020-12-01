Благородство хулигана: тест-драйв обновленного Lexus NX300

Простенький полный привод и платформа от Toyota RAV4 абсолютно не портят бэкграунда Lexus NX. Похоже, все это покупателям ни разу не интересно. Кроссовер ценят за другие благодетели. Например, за габариты, и не за компактные… А все ведь не так-то просто.
Ничего себе размерчик
Если обойти «Лексус» с рулеткой, то вот какие цифры можно получить. Длина кроссовера равна 4640 мм, его ширина — 1845 мм, а высота составляет 1645 мм. То есть он существует как бы вне класса. Японец крупнее, чем BMW X1, но меньше, чем Audi Q5. А колесная база, которая во многом определяет размер салона, равна 2660 мм. Это довольно приличный показатель, обещающий простор, как на передних креслах, так и на заднем диване. Не забудем и про дорожный просвет в 185 мм, с которым можно не бояться парковать машину у высоких бордюров.
А каков «Лексус» внешне! После рестайлинга NX получил новую решетку радиатора и подретушированные бамперы. Фонари сделали больше, потому дизайнеры немного изменили форму двери багажника. Появились и динамические указатели поворота. Солижно и модно! Агрессивные формы «Лексуса» более, чем современны, и притягивают взгляд. Да, художники не стремятся подражать ни «немцам», ни «британцам». В этом, на мой взгляд, один из секретов успеха модели.
Среда обитания
Открываю водительскую дверь и который раз хвалю практичное решение: пороги надежно защищены от грязи, так что не нужно бояться за чистоту брюк. А в салоне — знакомая смесь классического подхода и модерна.
Качество кожи и отделки — отличное. В этом NX ни на секунду не уступает европейским конкурентам. Плотное кресло хорошо держит корпус. Еще поясничный подпор бы сделать больше, цены бы «сидушке» не было. Руль такой же хваткий, но его все также, как раньше хочется чуточку придвинуть к себе.
Мне нравится и крупный монитор в центре, удобные тумблеры на блоке климата, а также большая ниша в подлокотнике для беспроводной зарядки телефона. Но я никак не могу привыкнуть к фирменному тачпаду мультимедийной системы, хоть он и довольно крупный. К нему нужно приноровиться, да и интерфейс мог бы быть менее перегруженным.
А вот сзади — без претензий. Тут много места над головой и в плечах, а напольный тоннель почти отсутствует, за что будет благодарен пассажир, сидящий в центре. Есть и подогрев. За это многие тоже скажут спасибо.
Жесткость — не порок
Под капотом нашего автомобиля работает 238-сильный наддувный мотор, который неплохо «подружили» с 6-ступенчатым «автоматом». Никаких турбоям и скачков тяги нет. Двигатель ровно тянет с низов, а трансмиссия плавно «жонглирует» передачами.
Что касается подвески, то видно, что ее настраивали для асфальта. И где-то японцы перестарались. Ходовая жестко отрабатывает стыки эстакад, да и дорожная мелочь чувствуется пятой точкой. Зато кроссовер наделили спортивными повадками. В поворотах крены минимальны, а прямую машина держит так же крепко, как питбультерьер колбасу. При этом в салоне довольно тихо. Мотор слышно лишь, когда от души продавливаешь педаль газа в пол.
Впрочем, нельзя сказать, что ходовая настолько жесткая, что при проезде лежачих полицейских из зубов выскакивают пломбы, нет. Но она явно плотнее, чем у немецких и британских конкурентов. Если сделать подвеску чуть мягче, то в поведении NX появилось бы больше благородства, но меньше задора и хулиганства.
Козыри — на стол
В минувшем году было продано 5 380 кроссоверов NX. Это существенно больше, чем результаты соперников. Скажем, BMW X4 разошелся в количестве 3 501 экземпляр, хозяев Mercedes-Benz GLA нашлось 3 129 человек, Infiniti QX50 предпочли 1 333 покупателя, а Range Rover Evoque — 1031 человек. А ведь конкуренты — отнюдь не мальчики для битья, и они очень сильны.
Думаю, секрет успеха Lexus NX в балансе, который оказался самым оптимальным для российских покупателей. У него компактные размеры, при этом просторный салон с отличной отделкой, а также азартные повадки и острый нрав. Поэтому он и дальше будет «царем горы», которого скинуть с вершины ой как непросто. Ну и, конечно же, никуда не делась магическая сила бренда. Вот вам и «вау, Лексус».