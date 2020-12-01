Благородство хулигана: тест-драйв обновленного Lexus NX300

Простенький полный привод и платформа от Toyota RAV4 абсолютно не портят бэкграунда Lexus NX. Похоже, все это покупателям ни разу не интересно. Кроссовер ценят за другие благодетели. Например, за габариты, и не за компактные… А все ведь не так-то просто.

Ничего себе размерчик

Если обойти «Лексус» с рулеткой, то вот какие цифры можно получить. Длина кроссовера равна 4640 мм, его ширина — 1845 мм, а высота составляет 1645 мм. То есть он существует как бы вне класса. Японец крупнее, чем BMW X1, но меньше, чем Audi Q5. А колесная база, которая во многом определяет размер салона, равна 2660 мм. Это довольно приличный показатель, обещающий простор, как на передних креслах, так и на заднем диване. Не забудем и про дорожный просвет в 185 мм, с которым можно не бояться парковать машину у высоких бордюров.

А каков «Лексус» внешне! После рестайлинга NX получил новую решетку радиатора и подретушированные бамперы. Фонари сделали больше, потому дизайнеры немного изменили форму двери багажника. Появились и динамические указатели поворота. Солижно и модно! Агрессивные формы «Лексуса» более, чем современны, и притягивают взгляд. Да, художники не стремятся подражать ни «немцам», ни «британцам». В этом, на мой взгляд, один из секретов успеха модели.