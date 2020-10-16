Боевое айкидо: сравнительный тест-драйв Infiniti QX50 и Lexus NX300

Оба оппонента — обладатели незаурядной внешности. Да и других достоинств хватает. Под капотом Infiniti QX50 работает инновационный 249-сильный мотор с изменяемой степенью сжатия и вариатор.
Что до Lexus NX, то он ходит со своих козырей: здесь проверенный временем 2-литровый наддувный двигатель в 238 «лошадей» и 6-ступенчатый «автомат». Правду, что NX сделали на платформе более демократичного автомобиля — Toyota RAV4 — тщательно скрывают. Да и большинству покупателей до этого попросту нет дела. Нынче главное — внешность, комфорт и тактильные ощущения. И тут ни Infiniti, ни Lexus не пасуют.
Азиатский стиль
После рестайлинга Lexus NX стал интереснее внешне. Ему отписали новую решетку радиатора и подретушированные бамперы. Фонари сделали больше, что потребовало незначительно изменить форму двери багажника. Появились и динамические указатели поворота. В целом, можно сказать, что японец эффектен и самобытен, а главное — не пытается подражать никому из конкурентов. За это его и любят.
Освеженный Infiniti QX50 подкупает интересным волнообразным дизайном задних стоек кузова и смелыми решениями передней части: широкий зев решетки радиатора, воздуховоды-клыки по бокам. Выглядит угрожающе. Угрожающе красиво.
Дизайн — дело вкуса, и тут оба оппонента хороши. Глазами можно смело выбирать любого из премиальных «азиатов». А что внутри?
Погружение в дзен
Дверь Infiniti QX50 надежно прикрывает порог от грязи, так что, усаживаясь в салон, можно не беспокоиться о чистоте брюк или пальто. Постепенно обживаясь внутри QX50, понимаю, что японские инженеры не ориентировались на европейских конкурентов. Кресло, обтянутое кожей, сильно мягче, чем у «немцев» и «британцев», а валики боковой поддержки — меньше. Такая «сидушка» понравится людям плотного телосложения.
Посадка хороша, но к верхнему экрану все равно приходится тянуться. А при упоминании о посредственной графике на дисплеях, уверен, японские программисты начинают икать. Оболочка софта — это то, на чем не стоит экономить. Как и у любого авто, к некоторым вещам в «Инфинити» нужно привыкать: например, не так-то просто подсоединить телефон к головному устройству во время движения. На заднем ряду довольно просторно, но запас места для ног в районе ступней — скромный. Обогрева дивана нет, а он бы пригодился. Особенно если кроссовер «живет» в семье, где есть дети.
В «Лексусе» пороги также надежно защищены от дорожной пыли, а при первом взгляде на интерьер понимаю, что тут смесь классики и модерна. Качество кожи и отделки — отличное. По европейски плотное кресло хорошо держит корпус. Мне нравится крупный монитор в центре и умиляет циферблат часов. Но я никак не могу привыкнуть к фирменному тачпаду мультимедийной системы. После рестайлинга он стал больше, но пользоваться им все также неудобно. да и интерфейс мог бы быть менее перегруженным. Сзади пространства много по всем фронтам, а напольный тоннель почти отсутствует. Есть и подогрев, за что многие скажут спасибо.
Путевые заметки
238-сильный наддувный мотор «Лексуса» неплохо «подружили» с 6-ступенчатым «автоматом». Никаких турбоям и скачков тяги — двигатель ровно тянет с низов, а трансмиссия плавно «жонглирует» передачами. Есть, конечно, небольшая пауза при нажатии на газ, но ожидать иного от надувного мотора не приходится.
Подвеска плотная, а временами даже жесткая. Люки и стыки на эстакадах ходовая NX отрабатывает грубо. А вот крены в поворотах минимальны.
«Инфинити» ускоряется плавнее — спасибо хорошо настроенному вариатору. До 2000 об/мин разгон сонный, зато потом «Финик» просыпается, буквально выпрыгивая вперед. При этом, по ощущениям, догадаться о том, в какой момент степень сжатия мотора меняется, невозможно.
В салоне тихо, активная электромеханическая опора двигателя умело гасит вибрации силового агрегата. QX50 мягче, вальяжнее в поворотах, а подвеска лучше гасит мелкие и средние неровности дорожного полотна. А вот «лежачие полицейские» ходовая отрабатывает неожиданно жестко. И тут «Инфинити» по повадкам напоминает «Лексус».
День выборов
Что ж, пора разнимать соперников… Да, «Лексус» активно демонстрирует прекрасные бойцовские качества. Он готов положить на лопатки даже тех, кто классом повыше. И плевать на жесткую подвеску!
Что до «Инфинити», то этот кроссовер предлагает редкое для азиатского автопрома сочетание новых технологий и комфорта. На нем хочется жать газ в пол. Хотя он и расслабляет на малых скоростях.
Безусловно, сделать успешный автомобиль, который одинаково оценят мужчины и женщины, ой как непросто. Но японцы явно старались. А что на это скажут результаты продаж? По данным АЕБ, в 2019 году Lexus NX разошелся тиражом в 5 380 экземпляров, а Infiniti QX50 предпочли 1 333 покупателя. Это при том, что «прайс» у оппонентов практически одинаковый: NX300 оценивается в 3 236 000 рублей, а QX50 — в 3 210 000. Да, «Финику» есть, к чему стремиться.