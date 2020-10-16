Боевое айкидо: сравнительный тест-драйв Infiniti QX50 и Lexus NX300

Погружение в дзен

Дверь Infiniti QX50 надежно прикрывает порог от грязи, так что, усаживаясь в салон, можно не беспокоиться о чистоте брюк или пальто. Постепенно обживаясь внутри QX50, понимаю, что японские инженеры не ориентировались на европейских конкурентов. Кресло, обтянутое кожей, сильно мягче, чем у «немцев» и «британцев», а валики боковой поддержки — меньше. Такая «сидушка» понравится людям плотного телосложения.

Посадка хороша, но к верхнему экрану все равно приходится тянуться. А при упоминании о посредственной графике на дисплеях, уверен, японские программисты начинают икать. Оболочка софта — это то, на чем не стоит экономить. Как и у любого авто, к некоторым вещам в «Инфинити» нужно привыкать: например, не так-то просто подсоединить телефон к головному устройству во время движения. На заднем ряду довольно просторно, но запас места для ног в районе ступней — скромный. Обогрева дивана нет, а он бы пригодился. Особенно если кроссовер «живет» в семье, где есть дети.

В «Лексусе» пороги также надежно защищены от дорожной пыли, а при первом взгляде на интерьер понимаю, что тут смесь классики и модерна. Качество кожи и отделки — отличное. По европейски плотное кресло хорошо держит корпус. Мне нравится крупный монитор в центре и умиляет циферблат часов. Но я никак не могу привыкнуть к фирменному тачпаду мультимедийной системы. После рестайлинга он стал больше, но пользоваться им все также неудобно. да и интерфейс мог бы быть менее перегруженным. Сзади пространства много по всем фронтам, а напольный тоннель почти отсутствует. Есть и подогрев, за что многие скажут спасибо.