Обновленный кроссовер BMW X4 замечен на тестах

Судя по фотографиям, никаких кардинальных перемен во внешности BMW X4 не произойдет. Кроссовер обзаведется чуть видоизмененной передней и задней оптикой, подретушированными бамперами и увеличенной радиаторной решеткой. Но переживать не о чем: «гриль» сохранит свой классический вид — гигантских «ноздрей» как у новой 4-й серии, подвергшихся шквалу критики, мы не увидим.

К вопросу обновления интерьера X4 баварцы, похоже, тоже подошли крайне осторожно. Рулевое колесо, консоль климатической системы, цифровые «приборы», дверные панели — все без изменений. Разве что чуть раздался в габаритах экран мультимедийки и селектор коробки передач выглядит иначе. Впрочем, не исключено, что есть и другие новшества, «прикрытые» тестовым оборудованием в авто.