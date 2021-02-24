Обновленный кроссовер BMW X4 замечен на тестах

Фото: motor1.com
В этом году компания BMW порадует своих поклонников сразу несколькими новинками — в том числе следующим поколением 7-й серии, а также посвежевшими X6 и X4. К слову, последний буквально накануне был замечен во время дорожных испытаний. Какие сюрпризы готовит покупателям рестайлинговый кроссовер, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Судя по фотографиям, никаких кардинальных перемен во внешности BMW X4 не произойдет. Кроссовер обзаведется чуть видоизмененной передней и задней оптикой, подретушированными бамперами и увеличенной радиаторной решеткой. Но переживать не о чем: «гриль» сохранит свой классический вид — гигантских «ноздрей» как у новой 4-й серии, подвергшихся шквалу критики, мы не увидим.

К вопросу обновления интерьера X4 баварцы, похоже, тоже подошли крайне осторожно. Рулевое колесо, консоль климатической системы, цифровые «приборы», дверные панели — все без изменений. Разве что чуть раздался в габаритах экран мультимедийки и селектор коробки передач выглядит иначе. Впрочем, не исключено, что есть и другие новшества, «прикрытые» тестовым оборудованием в авто.

  • Фото: motor1.com
  • Фото: motor1.com

По данным наших зарубежных коллег из Motor1, силовые агрегаты у BMX X4 после рестайлинга останутся прежними. Быть может, баварцы чуть модернизируют подвеску, но, опять же, ничего кардинально нового.

Прочих подробностей пока нет — их представители марки раскроют позже, ближе к премьере, которая должна состояться до конца 2021 года.

Напомним, сегодня X4 продается в России по цене от 4 290 000 рублей. На выбор покупателя предлагаются бензиновые моторы мощностью 184, 249 и 387 л. с., а также 190-, 249- и 326-сильные двигатели, потребляющие дизель.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы
24 февраля 2021
298