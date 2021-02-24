Обновленный кроссовер BMW X4 замечен на тестах

Судя по фотографиям, никаких кардинальных перемен во внешности BMW X4 не произойдет. Кроссовер обзаведется чуть видоизмененной передней и задней оптикой, подретушированными бамперами и увеличенной радиаторной решеткой. Но переживать не о чем: «гриль» сохранит свой классический вид — гигантских «ноздрей» как у новой 4-й серии, подвергшихся шквалу критики, мы не увидим.
К вопросу обновления интерьера X4 баварцы, похоже, тоже подошли крайне осторожно. Рулевое колесо, консоль климатической системы, цифровые «приборы», дверные панели — все без изменений. Разве что чуть раздался в габаритах экран мультимедийки и селектор коробки передач выглядит иначе. Впрочем, не исключено, что есть и другие новшества, «прикрытые» тестовым оборудованием в авто.
По данным наших зарубежных коллег из Motor1, силовые агрегаты у BMX X4 после рестайлинга останутся прежними. Быть может, баварцы чуть модернизируют подвеску, но, опять же, ничего кардинально нового.
Прочих подробностей пока нет — их представители марки раскроют позже, ближе к премьере, которая должна состояться до конца 2021 года.
Напомним, сегодня X4 продается в России по цене от 4 290 000 рублей. На выбор покупателя предлагаются бензиновые моторы мощностью 184, 249 и 387 л. с., а также 190-, 249- и 326-сильные двигатели, потребляющие дизель.