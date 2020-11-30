В каких российских городах у машин чаще всего ломается подвеска

Компания Fresh Auto исследовала статистику визитов автовладельцев на станции технического обслуживания в таких крупных городах России как Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Тюмень, Минеральные Воды и Москва.

Выяснилось, что наиболее распространенной причиной отправки авто в ремонт в Воронеже стало удаление коррозии на крыше и стойках (34%). Волгоград оказался городом, наиболее суровым к подвесе машин: для ее комплексного ремонта в СТО обращаются 42% автомобилистов. В Ростове-на-Дону наиболее популярный повод поездки к ремонтникам — замена подшипников (31%). С аналогичной проблемой к ним чаще всего обращаются и жители Краснодара (38%). В Тюмени большая часть поломок приходится на проблемы с поршнями двигателя (28%).

В Минеральных Водах особо популярны сервисные работы с термостатами и катушками зажигания (41%). А в Москве самая массовая причина для обращений к специалистам авторемонта — стук втулок переднего стабилизатора (34%).