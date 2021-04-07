Чехи показали обновленный кроссовер Skoda Kodiaq на видео

Никакой технической информации об обновленном Kodiaq в Skoda пока не раскрывают. По предварительным данным, линейка моторов включит, помимо прочего, гибридную силовую установку и 2,0-литровый TSI в 240 л. с. для «заряженной» RS-модификации. Но это касается модели, ориентированной на европейский рынок. Какие движки достанутся российскому кроссоверу, мы узнаем позже.

Напомним, что сейчас в нашей стране на выбор покупателей Skoda Kodiaq предлагаются три бензиновых мотора мощностью в 125, 150 и 180 л. с., а также 150-сильный «дизель». Им аккомпанируют шестискоростная механика и «робот» DSG — на шесть или семь ступеней в зависимости от модификации. Что касается привода, то доступен как передний, так и полный.

Приобрести Skoda Kodiaq можно, заплатив от 1 763 000 рублей за машину в простейшем исполнении Active. Самая же богатая комплектация Style выудит из кошелька не менее 2 519 000 целковых за дизельный кроссовер и от 2 585 000 — за бензиновый.