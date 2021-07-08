Вариатор для Renault Duster: универсальное решение или маркетинговые игры

Второе поколение «Дастера» стало богаче и, что естественно, чуть дороже, но взамен предлагает широкий выбор оснащения и силовых агрегатов. Мы взяли на длительный тест автомобиль с мотором, который до сих пор вызывает немалый интерес.
Под капотом нашего «проходимца» работает связка из наддувного «сердца» с отдачей в 150 сил и вариатора. Мы хотим разобраться, для кого подойдет эта пара, ведь «Дастер» всегда покупали, чтобы уверенно проезжать по плохой дороге. А турбо с вариатором, в теории, больше предназначен для города. Вот мы это и проверим, причем — в разных режимах эксплуатации.
Для начала — небольшой тест-драйв по городу, где Duster на удивление оказывается в своей тарелке. Электроусилитель помогает легко вращать обтянутый кожей руль, а вариатор делает передвижение плавным. В пробочной толчее трансмиссия показывает себя неплохо, довольно быстро разгоняя кроссовер со светофоров и позволяя без лишних дерганий ползти в заторах.
На асфальте шины размерности 215/60R17 обеспечивают неплохую плавность хода — машина мягко переваливает через стыки мостов и «лежачих полицейских». Однако прежней мягкотелости в настройках подвески нет. Ходовая, как говориться, стала более породистой.
В поворотах у «Дастера» нет чрезмерной раскачки кузова. Настройки подвески явно сделали плотнее, так что машину теперь вполне можно отнести к когорте городских кроссоверов, а не только к настоящим «бездорожникам».
Кстати, в мегаполисе на машину обращают внимание и даже сворачивают головы пешеходы. Не в последнюю очередь, благодаря топовой комплектации Style. Внешне она отличается двухцветными 17-дюймовыми дисками, серебристыми рейлингами, боковыми зеркалами и накладками на бамперы, хромированными накладками на дверь багажника и выхлопную трубу.
В салоне есть климат-контроль, обогрев руля, двухступенчатый подогрев передних сидений (и задних — в качестве опции), USB- разъемы, датчики дождя и света. А молодым покупателям понравится мультимедиа Easy Link с 8-дюймовым экраном и поддержкой всех современных протоколов связи. В максимальную комплектацию уже входит камера заднего вида с динамической разметкой, а в качестве опции доступна система кругового обзора — 4 камеры по периметру автомобиля.
Duster уже с 2015 года можно заводить дистанционно с помощью ключа, но теперь для него доступны и новые подключаемые сервисы Renault Connect. Это значит, что из приложения в вашем смартфоне (MyRenault) вы можете дистанционно открывать/закрывать двери и главное — запускать двигатель и одновременно активировать климат-контроль, что обеспечит комфортную температуру в салоне к вашему приходу в любое время года.
Главное преимущество здесь в том, что делать это можно с любого расстояния (с ключа — ограничение 200 м). Первые три года сервисы бесплатны для всех владельцев, соответственно доступны они на всех автомобилях с мультимедиа Easy Link по умолчанию.
Теперь настала очередь поездки за город. На трассе автомобиль ведет себя более чем стабильно. На нажатие газа мотор охотно откликается, а вариатор не стремиться сдержать этот порыв. На руле удобно расположен круиз-контроль с ограничителем скорости.
В дальней дороге понравилось сиденье. Его профиль выверенный, потому спина долго не устает. Да и боковая поддержка для кроссовера неплохая, есть еще регулируемый поясничный подпор.
Вот и съезд с асфальтовой дороги на грунтовку. Перед тем, как поехать месить грязь, расскажу пару слов про вариатор CVT восьмого поколения. Эта трансмиссия производства Jatco хорошо известна. Она уже не первый год работает как на моделях Renault, так и на более тяжелых кроссоверах, таких как Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail.
Специально для Renault вариатору изменили настройки. В частности, если в системе полного привода активирован режим Lock, то гидротрансформатор, в отличие от других моделей, блокируется на скорости 45 км/ч. Это специально сделали для «Дастера», так как многие его владельцы однозначно будут выезжать на бездорожье. Этот режим позволяет ездить по грязи и двигаться с пробуксовкой, не боясь перегрева трансмиссии.
В грязи Duster чувствует себя уверенно. Машина с наглостью танка ползет по размытой дороге, вздымая клочья грязи. Да, кое-где жирный чернозем берется с нескольких попыток. Кроссовер буксует, напрягается, но перегреть вариатор не получается.
Через крутые косогоры Duster также переваливает очень лихо. Спасибо небольшим свесам кузова и хорошим параметрам геометрической проходимости. Еще из новинок для офф-роуда в «Дастере» появился ассистент спуска с горы для полноприводных версий и монитор 4х4, позволяющий следить за углами продольного и поперечного положения на экране мультимедийной системы.
Но пора возвращаться в городские джунгли и размышлять над тем, кому же подойдет новый Renault Duster. Получается, что французы предлагают универсальный автомобиль для широкой аудитории. Машина подойдет любителям активного отдыха, тем, кто часто выезжает на пикник и рыбалку.
Внедорожных возможностей «Дастера» хватит, чтобы проехать через сложные участки и доставить водителя до заветной заимки. Такие покупатели и раньше ценили Duster за его бездорожные способности, так что новое поколение модели их точно не разочарует.
На Duster станут заглядываться и более молодые люди, которые раньше вообще не рассматривали эту машину к покупке. Дело в том, что с новым поколением кроссовер предлагает достойную управляемость, очень приличное оснащение и хорошую плавность хода.
И теперь для него доступна динамичная и экономичная трансмисси CVT, а значит машина подойдет тем, кто преимущественно ездит по городу. В общем, Duster с вариатором теперь может претендовать на роль городского стиляги, не растеряв при этом своих внедорожных качеств.