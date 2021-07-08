Вариатор для Renault Duster: универсальное решение или маркетинговые игры

Второе поколение «Дастера» стало богаче и, что естественно, чуть дороже, но взамен предлагает широкий выбор оснащения и силовых агрегатов. Мы взяли на длительный тест автомобиль с мотором, который до сих пор вызывает немалый интерес.

Под капотом нашего «проходимца» работает связка из наддувного «сердца» с отдачей в 150 сил и вариатора. Мы хотим разобраться, для кого подойдет эта пара, ведь «Дастер» всегда покупали, чтобы уверенно проезжать по плохой дороге. А турбо с вариатором, в теории, больше предназначен для города. Вот мы это и проверим, причем — в разных режимах эксплуатации.

Для начала — небольшой тест-драйв по городу, где Duster на удивление оказывается в своей тарелке. Электроусилитель помогает легко вращать обтянутый кожей руль, а вариатор делает передвижение плавным. В пробочной толчее трансмиссия показывает себя неплохо, довольно быстро разгоняя кроссовер со светофоров и позволяя без лишних дерганий ползти в заторах.

На асфальте шины размерности 215/60R17 обеспечивают неплохую плавность хода — машина мягко переваливает через стыки мостов и «лежачих полицейских». Однако прежней мягкотелости в настройках подвески нет. Ходовая, как говориться, стала более породистой.