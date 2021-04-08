Все плюсы и минусы «подключенных» автомобилей Renault Arkana, Kaptur, Duster

Сервис действительно может быть удобен в иных ситуациях. Например, когда нужно заранее прогреть или охладить салон или проверить, не остались ли незапертыми замки. Кроме того, в нем есть вся необходимая информация о ТО: перечни регламентных работ, контактные данные дилеров. И, разумеется, он пригодится тем, кто время от времени «теряет» машину на парковке супермаркета.

Что же до минусов, то дистанционные манипуляции — всегда риск и дополнительные возможности для изобретательных мошенников. Впрочем, в Renault уверяют, что переживать автовладельцам не о чем: недоброжелатели не могут подключиться к сервису, ведь машина «коннектится» только с облаком — по защищенному, запароленному каналу.

Другое уязвимое место Renault Connect — как, впрочем, и любого другого «облачного» сервиса — необходимость в качественном сотовом сигнале. Если связи в том месте, где припаркован автомобиль или находится водитель, нет, система, естественно, работать не будет. То есть ситуации, когда вы удаленно откроете замки и не сможете закрыть их, не исключены. Но тут производитель ничего поделать не может, это — забота оператора.