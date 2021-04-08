Все плюсы и минусы «подключенных» автомобилей Renault Arkana, Kaptur, Duster

Фото: АвтоВзгляд
Компания Renault запустила в России облачный сервис, позволяющий управлять некоторыми функциями автомобиля дистанционно, при помощи смартфона. Опробовать новые опции могут покупатели кроссоверов Arkana, Kaptur и Duster. О том, как именно они работают и какие плюсы и минусы имеют, рассказывает портал «АвтоВзгляд», побывавший на презентации продукта.

Цифровизация — это тренд, говорят в Renault. А потому, следуя примеру своих коллег-конкурентов, запускают в России облачный сервис, предоставляющий водителям ряд дополнительных возможностей. Однако, в отличие от других компаний, французы стали первыми, кто предложил широкий функционал, что называется, прямо с конвейера в массовом сегменте.

Их продукт схож с программами Me Connect от Mercedes-Benz и Connected Drive от BMW. Автомобилисты могут дистанционно запускать двигатель (с автоматической активацией климатической системы), отпирать или запирать двери, определять местоположение припаркованной машины, пользоваться навигационной системой, отображающей пробки и даже стоимость топлива на АЗС.

Фото: Renault

Грубо говоря, сервис Renault Connect состоит из четырех основных компонентов. Это установленный в автомобиле мультимедийный комплекс Easy Link с телематическим блоком, стабильный сотовый сигнал (оператор системы — «Билайн»), непосредственно «облако», куда стекают данные от самой машины и смартфона, и более-менее современный гаджет с операционной системой Android или iOs.

Чтобы подключиться к сервису, необходимо установить мобильное приложение My Renault, пройти процедуру регистрации, «подвязать» к личному профилю автомобиль посредством внесения индикационного номера (VIN) и авторизоваться с мультимедийной системы, придумав PIN-код. Вуаля — система готова к работе.

Отметим, что поисковый сервис, «зашитый» в Renault Connect, базируются на платформе Google, а навигация со всеми сопутствующими функциями — в частности, стоимостью топлива на заправках и погодой — на системе Tom Tom. Что же до «железа», то его разработкой занимались не сторонние организации, а сами «реношники» — инженеры российского подразделения марки.

Фото: Renault

Сервис действительно может быть удобен в иных ситуациях. Например, когда нужно заранее прогреть или охладить салон или проверить, не остались ли незапертыми замки. Кроме того, в нем есть вся необходимая информация о ТО: перечни регламентных работ, контактные данные дилеров. И, разумеется, он пригодится тем, кто время от времени «теряет» машину на парковке супермаркета.

Что же до минусов, то дистанционные манипуляции — всегда риск и дополнительные возможности для изобретательных мошенников. Впрочем, в Renault уверяют, что переживать автовладельцам не о чем: недоброжелатели не могут подключиться к сервису, ведь машина «коннектится» только с облаком — по защищенному, запароленному каналу.

Другое уязвимое место Renault Connect — как, впрочем, и любого другого «облачного» сервиса — необходимость в качественном сотовом сигнале. Если связи в том месте, где припаркован автомобиль или находится водитель, нет, система, естественно, работать не будет. То есть ситуации, когда вы удаленно откроете замки и не сможете закрыть их, не исключены. Но тут производитель ничего поделать не может, это — забота оператора.

Фото: Renault

Не избавляет Renault Connect и от необходимости носить с собой брелок, даже если авто располагает системой бесключевого доступа. Сервис позволяет только открыть и «пробудить» машину — если водитель начнет дергать селектор КП или коснется той или иной педали, двигатель тут же заглохнет. Это не плюс и не минус, а просто факт.

К сожалению, в отличие от того же «мерседесовского» Me Connect, облачный сервис Renault не обучен собирать ошибки, вылетающие в процессе эксплуатации автомобиля, вести историю ремонтных работ или диагностировать машину, передавая данные напрямую в сервис. Хотя не исключено, что в дальнейшем появятся и эти функции, ведь работа над программой продолжается.

Пока же Renault Connect в том виде, в каком он есть, доступен на кроссоверах Arkana, Kaptur и Duster, проданных после 11 марта текущего года. Доустановить его на машины, реализованные раньше, ввиду технических особенностей невозможно. Сервис предоставляется бесплатно на протяжении трех лет: никаких наценок при покупке авто или ежемесячных платежей. Этого срока, по словам представителей марки, вполне достаточно, чтобы водитель решил, нужно ему такое многофункциональное «облако» или нет.

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8 апреля 2021
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