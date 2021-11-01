Объявлены цены на кроссовер Renault Kaptur в спецверсии Intense

Внешне опознать Renault Kaptur спецсерии Intense можно по кузову, окрашенному в оранжевый металлик, и контрастной крыше — черной или серебристой. Таким кроссоверам положены серые легкосплавные диски 17-го диаметра, «карбоновые» накладки на боковые зеркала и, конечно, фирменные шильдики — им отвели местечко на крыльях.
Что касается интерьера, то в салоне можно отыскать сиденья с комбинированной обивкой и оформление передней панели, опять же, «под карбон». Обращают на себя внимание и оранжевые акценты, продолжающие тему внешнего вида: прострочка на креслах, дверях и центральной консоли, а также отделка боковых воздуховодов.
Лимитированная серия Kaptur Intense базируется на средней комплектации Drive. То есть в распоряжении водителя — климат-контроль, камера заднего вида, датчики дождя и освещения, мультимедийная система EasyLink. А дополнительно — аудиокомплекс Bose с шестью динамиками. За доплату можно установить и полностью светодиодную оптику.
Новая версия Intense доступна для четырех модификаций. За кроссовер, оснащенный 1,6-литровым мотором, механической или бесступенчатой трансмиссией, дилеры просят от 1 385 000 и 1 445 000 рублей. Старшее исполнение с турбодвигателем TCe150, вариатором и передним приводом выудит из кошелька как минимум 1 555 000 целковых, а с полным — 1 635 000.