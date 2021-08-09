Что говорить ГИБДД, чтобы не лишили «прав» за светодиоды в фарах

Многие автовладельцы недовольны малой яркостью света галогенных фар своих машин и пытаются улучшить их работу с помощью замены лампочек в них на светодиоды. Это противоречит требованиям закона. Обнаруживая такое нарушение, многие дорожные полицейские радуются как дети и начинают оформлять протокол, подразумевающей лишение драйвера водительского удостоверения. Действительно, в КоАП есть такая статья — карающая за «самопал» в области световых приборов. Это часть 3 статьи 12.5.
Она звучит так: «Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы… цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». В соотвтетствии с ней, для водителя предусмотрено наказание в виде лишения «прав» на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией криминального прибора.
Это — очень удобная для сотрудника ГИБДД статья. Обнаружить светодиод в галогенной фаре проще простого, выкрутит его оттуда («конфисковать», то есть) — тоже не проблема. Составить «лишенческий» протокол на водителя — вообще за счастье: либо начальство похвалит, либо незадачливый автолюбитель под страхом лишения ВУ будет готов всучить служивому немаленькую взятку.
Но на самом деле все далеко не так радужно для сотрудника ДПС и не столь катастрофично для владельца машины со светодиодом в галогенной фаре. Чтобы избежать серьезных неприятностей, гражданин должен сказать полицейскому, оформляющему протокол по факту обнаруженного светодиода, своего рода «волшебные» слова. Звучат они так: «постановление пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 года»!
Более-менее сообразительный сотрудник ГИБДД все поймет сразу и прекратит даже намекать на лишение. Менее «прошаренному» дпснику придется объяснить следующее. Решение того пленума ВС говорит, что лишать «прав» за неправильные световые приборы можно лишь, когда они испускают свет нештатного цвета. Например в ситуации, когда частное лицо устанавливает на своей личной машине полицейский спецсигнал. А когда нестандартный световой прибор горит тем же цветом, что и штатный (как в случае светодиода вместо галогенки), применять «лишенческую» часть 3 статьи 12.5 КоАП нельзя.
Пленум Верховного Суда постановил, что тут должна применяться часть 1 статьи 12.5 КоАП. А она грозит водителю всего лишь штрафом в 500 рублей. Если вы изложите все это сотруднику полиции, остановившему вас на дороге «за светодиоды», вполне вероятно, что он от разочарования не будет даже связываться с выписыванием 500-рублевого постановления!