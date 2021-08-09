Что говорить ГИБДД, чтобы не лишили «прав» за светодиоды в фарах

Многие автовладельцы недовольны малой яркостью света галогенных фар своих машин и пытаются улучшить их работу с помощью замены лампочек в них на светодиоды. Это противоречит требованиям закона. Обнаруживая такое нарушение, многие дорожные полицейские радуются как дети и начинают оформлять протокол, подразумевающей лишение драйвера водительского удостоверения. Действительно, в КоАП есть такая статья — карающая за «самопал» в области световых приборов. Это часть 3 статьи 12.5.

Она звучит так: «Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы… цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». В соотвтетствии с ней, для водителя предусмотрено наказание в виде лишения «прав» на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией криминального прибора.

Это — очень удобная для сотрудника ГИБДД статья. Обнаружить светодиод в галогенной фаре проще простого, выкрутит его оттуда («конфисковать», то есть) — тоже не проблема. Составить «лишенческий» протокол на водителя — вообще за счастье: либо начальство похвалит, либо незадачливый автолюбитель под страхом лишения ВУ будет готов всучить служивому немаленькую взятку.