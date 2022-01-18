В России стартовали продажи нового Nissan Pathfinder

Исполнение High Tech отличают 20-дюймовые колесные диски, двухцветная окраска кузова, кожаный салон. Из прочего — увеличенный до 9 дюймов экран мультимейдики, полностью цифровая приборная панель, беспроводная зарядка смартфона, обогрев задних сидений, а также масса электронных ассистентов, упрощающих водителю жизнь, и «безопасный» комплекс Nissan Safety Shield 360. За такой автомобиль придется выложить уже на полмиллиона больше — как минимум 4 715 000 целковых.

Следующая ступень — комплектация Top. Самая богатая версия предусматривает хромированные боковые молдинги, панорамную крышу с люком, отделку салона кожей Nappa. Кроме того, она включает электрорегулировки руля и кресла переднего пассажира, «умное» салонное зеркало, транслирующее видео с камеры заднего вида, проекционный дисплей. Все эти прелести предлагаются по цене от 4 955 000 рублей.

На 40 000 «деревянных» больше дилеры Nissan просят за кроссовер в исполнении Top Comfort. Это все тот же «Топ», только с двумя дополнительными посадочными местами и центральной консолью между отдельными креслами второго ряда.