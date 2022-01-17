Nissan рекордно увеличил производство автомобилей в России

Главным бестселлером оказался кроссовер Nissan Qashqai, которых удалось собрать 22 156 штук. По объему выпущенных автомобилей эта модель превзошла показатели 2020 года на 17%. Вторым по популярности продаж и производства стала модель Nissan X-Trail. Их было собрано 20 312 автомобилей, что на 18% больше, чем годом ранее. Замкнул тройку полноразмерный Nissan Murano с показателем 2 572 выпущенных экземпляра, превысив объем производства на 20%.

На экспорт, в Казахстан и Беларусь, с петербургского завода Nissan былопоставлено 4424 автомобиля, то есть экспортные поставки выросли более чем вдвое.

Кстати, с ноября ниссановский конвейер перешел на двухсменный режим работы, для чего в штат пришлось дополнительно набрать 300 человек.