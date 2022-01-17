Как каравелла по волнам: длительный тест-драйв Hyundai Palisade

Безусловно, отношение к дизайну — вещь абсолютно субъективная, но на мой взгляд, корейским художникам удалось создать законченный образ Palisade. Да, первое время «резала глаз» спорная двухэтажная передняя оптика, но по прошествии буквально пары-тройки дней, начинаешь к ней привыкать, рисуя у себя в голове образ бумерангов ходовых огней.

И выглядит все это дело вроде бы красиво и слегка экстравагантно, но с практической точки зрения низкорасположенный блок основного света — дополнительная головная боль. Я даже говорю не про постоянно летящий «лужковский коктейль» из-под колес впереди идущего транспорта, покрывающий фары мгновенно замерзающей субстанцией (омывателей нет ни в одной из комплектаций), сколько — не дай Бог — о каком-нибудь булыжнике, вылетевшем из-под большегруза и попавшем прямиком в фару. Думаю, замена «разбитого корыта» обойдется чуть дешевле полета на Марс.

Зато в профиль Hyundai Palisade выглядит на все пять метров эстетики: «парящая» задняя часть крыши, умеренное количество хрома, двадцатые «катки» модного дизайна… Даже накладки из неокрашенного черного пластика здесь более, чем уместны — мало того, что они защищают «железо» от легких «прикосновений», но и в итоге образуют цельный и ладно скроенный силуэт кроссовера. Недаром, оставляя «кореянку» на парковке (камеры «по кругу» намного облегчают этот маневр), я каждый раз оглядывался на нее, чтобы «посмотреть, не оглянулась ли она».