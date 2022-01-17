Как каравелла по волнам: длительный тест-драйв Hyundai Palisade

Безусловно, отношение к дизайну — вещь абсолютно субъективная, но на мой взгляд, корейским художникам удалось создать законченный образ Palisade. Да, первое время «резала глаз» спорная двухэтажная передняя оптика, но по прошествии буквально пары-тройки дней, начинаешь к ней привыкать, рисуя у себя в голове образ бумерангов ходовых огней.
И выглядит все это дело вроде бы красиво и слегка экстравагантно, но с практической точки зрения низкорасположенный блок основного света — дополнительная головная боль. Я даже говорю не про постоянно летящий «лужковский коктейль» из-под колес впереди идущего транспорта, покрывающий фары мгновенно замерзающей субстанцией (омывателей нет ни в одной из комплектаций), сколько — не дай Бог — о каком-нибудь булыжнике, вылетевшем из-под большегруза и попавшем прямиком в фару. Думаю, замена «разбитого корыта» обойдется чуть дешевле полета на Марс.
Зато в профиль Hyundai Palisade выглядит на все пять метров эстетики: «парящая» задняя часть крыши, умеренное количество хрома, двадцатые «катки» модного дизайна… Даже накладки из неокрашенного черного пластика здесь более, чем уместны — мало того, что они защищают «железо» от легких «прикосновений», но и в итоге образуют цельный и ладно скроенный силуэт кроссовера. Недаром, оставляя «кореянку» на парковке (камеры «по кругу» намного облегчают этот маневр), я каждый раз оглядывался на нее, чтобы «посмотреть, не оглянулась ли она».
Те же самые слова можно сказать и об интерьере Palisade — достойные материалы отделки, кожаные сиденья, велюровая отделка панорамной крыши — одним словом, ладно скроен, крепко сшит. Единственное, к чему можно «докопаться» — жесткий фактурный пластик в районе центрального тоннеля. Я, конечно, понимаю, что Hyundai далеко не Genesis, но, как говориться, осадочек-то остается.
К чему нельзя предъявить практически никаких претензийк, так это к комфорту и эргономике необъятного салона. Устроиться на водительском кресле сможет человек любой комплекции, причем комфортнее будет именно любителю бургеров (не стоит забывать, что основной рынок для полноприводного кроссовера — США). При этом немного странно, что «сидушки» полностью «оцифрованы» и имеют память на два положения, а вот рулевая колонка регулируется исключительно в ручном режиме.
Также требуют некоторого привыкания клавиши 8-ступенчатой АКПП. Хотя, если вспомнить, это решение совсем не новое — даже на советских «Чайках» было подобное. И, субъективно, для семейного автомобиля подобная конструкция — благо, так как это позволило убрать «кочергу» и организовать огромный бокс с подстаканниками и беспроводной зарядкой. И это несчитая еще и большого подлокотника, в недра которого можно с легкостью упаковать пять-шесть бутылок воды. Одним словом, разместить всяческую нужную и ненужную мелочевку в салоне Hyundai Palisade можно абсолютно без проблем — главное, потом не забыть, где все это добро лежит.
Отдельных слов заслуживает второй ряд, который в топовой комплектации Cosmos состоит из двух отдельных «капитанских» кресел с проходом между ними на «галерку». Здесь и подогрев с вентиляцией, и раздельный «климат», зарядки USB и розетка на 220В. Сиденья, разумеется, можно максимально отодвинуть назад и откинуть спинку, почувствовав себя пассажиром бизнес-класса самолета. О недостатке места говорить и не приходится — благодаря базе «корейца» в 2900 мм можно без проблем сидеть «нога на ногу».
При этом третий ряд здесь совсем не номинальный. Да, чтобы там устроиться с минимальным комфортом, придется пожертвовать местом для второго ряда, но протянуть сотню-другую километров — вообще не проблема. И еще одно: редко встречаемая у конкурентов «фишка» — наличие крепления Isofix для детского кресла.
Что же касается багажника, то даже при всех разложенных сиденьях назад влезет как минимум пара дорожных чемоданов. При полностью сложенных втором и третьем рядах Hyundai Palisade по мановению волшебной палочки превращается в мини-«Газель» — перевезти холодильник в придачу со комодом — вообще без проблем!
…Честно скажу, я уже не в том возрасте, чтобы удовлетворять свои драйверские амбиции, шлифуя на асфальте загадочные символы и оценивая скорость входа в крутые виражи. Для меня на первое место выходят уверенность в машине и чувство комфорта и безопасности. И именно здесь, на мой взгляд, Hyundai удалось найти ту самую золотую середину. Экономичный 2,2-литровый дизель (по трассе уложиться в 6,5 литров «горючки» при крейсерских 90–100 км/ч — легче легкого!) мощностью 200 л. с. для кого-то может показаться недостаточным, но, уверяю вас, его хватает, чтобы не только не выпадать в городском трафике, но и уверенно «плыть» по межгороду.
При этом, благодаря грамотным настройкам, Palisade поражает эргоноемкостью подвески — по всем типам дорог, по которым мне довелось проехать, я ни разу не словил «пробой». Порой кажется, что автомобиль не замечает под собой никаких дефектов покрытия, словно плывя по спокойному морю. И это, повторюсь, на 20-ых низкопрофильных колесах!
Единственную претензию вызывает лишь шумоизоляция колесных арок, принимающие на себя звуковой удар зимней распутицы — каша из подтаявшего снега слишком уж навязчиво барабанит по пластиковым деталям. В остальном же, благодаря двойному остеклению лобового и передних боковых стекол, просто тишь да гладь.
Напоследок остается лишь погрустить о стоимости этого «великана» — рекомендованная цена на Hyundai Palisade в комплектации Cosmos не такая уж космическая — от 4 359 000 рублей. Правда, я совсем не уверен, что за такие деньги удастся обрести «корейца» — дилеры за коврики накинут еще как минимум полмиллиона «деревянных».