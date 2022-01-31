Nissan раздает россиянам кроссоверы без первоначального взноса

Чтобы забрать совершенно новый автомобиль из салона, покупателю достаточно оформить кредит и подписать все документы — первый платеж надо внести только через 30 дней. Через год же клиенту нужно решить, что делать дальше: обменять эту машину на новую, погасить долг сразу и оставить ее себе или же продлить кредит до трех лет.

К слову, в первом случае гарантированная стоимость обратного выкупа составит 85% от первоначальной цены — и это вне зависимости от пробега и условий эксплуатации. Совместная программа Nissan и РН-Банка также предусматривает полное КАСКО, регистрацию авто в ГИБДД, первое ТО, сезонный шиномонтаж и зимнюю резину на год.

То есть, с одной стороны, предложение имеет преимущества лизинга и подписки — ежемесячные платежи без забот об обслуживании и дальнейшей реализации. А с другой — кредита. Ведь с самого первого дня автомобиль принадлежит покупателю: он может выезжать за границу, оплачивать штрафы как физическое лицо, передавать машину третьим лицам и так далее.

Остается лишь добавить, что в программе участвуют кроссоверы Qashqai и X-Trail во всех комплектациях с дилерских складов. А воспользоваться спецпредложением могут граждане РФ, чей возраст превышает 21 год, а водительский стаж — 3 месяца.