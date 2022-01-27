Эксперт посоветовал россиянам не откладывать с приобретением машины

— Ожидать улучшения доступности автокредита в ближайшее время не стоит. Поэтому, если есть потребность в покупке авто, то откладывать ее нет смысла, — считает директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

Он отметил, что увеличение цен на новые машины в России и подъем ставок по автокредитам сделали этот способ приобретения транспортного более затратным. По его мнению, платеж по кредиту, взятому сейчас, окажется, как минимум, на 20—30% больше, чем при покупке авто год назад. Напомним, что в прошлом году российские банки нарастили портфель автокредитов, сообщает РИА «Новости».