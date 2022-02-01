Почему на самом деле «ЕР» резко выступила против вице-мэра Москвы Ликсутова

Напомним, что на днях секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак откровенно «выпорол» городского чиновника на глазах восхищенной публики, не стесняясь в выражениях:

— Инициатива господина Ликсутова не нова и откровенно вредна, — заявил высокопоставленный партиец. — «Единая Россия» ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали… и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея — только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан…

Но и на этом представитель «Единой России» не остановился, заявив, что после двух лет пандемии, когда людям и так трудно, реанимировать такие мысли можно только, окончательно оторвавшись от земли и от реальности. И посоветовал однопартийцу Ликсутову «чаще слушать и слышать людей, и помнить, что задача власти — делать жизнь граждан лучше, а не сложнее».

Да, можно, конечно, говорить о том, что «ЕР», как всегда, использует насущные проблемы граждан в своих интересах, особенно в моменты, когда ее рейтинг падает ниже плинтуса. Так было, например, в истории с техосмотром, который «медведи» решили отменить аккурат накануне последних выборов в Госдуму. Но, согласитесь, подобные манипуляции в любом случае скорее во благо налогоплательщику, чем во зло.