Почему на самом деле «ЕР» резко выступила против вице-мэра Москвы Ликсутова

Напомним, что на днях секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак откровенно «выпорол» городского чиновника на глазах восхищенной публики, не стесняясь в выражениях:
— Инициатива господина Ликсутова не нова и откровенно вредна, — заявил высокопоставленный партиец. — «Единая Россия» ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали… и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея — только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан…
Но и на этом представитель «Единой России» не остановился, заявив, что после двух лет пандемии, когда людям и так трудно, реанимировать такие мысли можно только, окончательно оторвавшись от земли и от реальности. И посоветовал однопартийцу Ликсутову «чаще слушать и слышать людей, и помнить, что задача власти — делать жизнь граждан лучше, а не сложнее».
Да, можно, конечно, говорить о том, что «ЕР», как всегда, использует насущные проблемы граждан в своих интересах, особенно в моменты, когда ее рейтинг падает ниже плинтуса. Так было, например, в истории с техосмотром, который «медведи» решили отменить аккурат накануне последних выборов в Госдуму. Но, согласитесь, подобные манипуляции в любом случае скорее во благо налогоплательщику, чем во зло.
К тому же, повторимся, сам тон турчаковской отповеди наталкивает на мысль, что наконец-то и на федеральном уровне обратили внимание, что усилиями г-на Ликсутова жизнь жителей многомиллионного субъекта федерации становится только хуже.
Многолетняя вакханалия с безумными ценами на платные парковки, которые столичные власти не «заморозили» даже в разгар пандемии коронавируса. Бесконечная замена бордюров и дорожного полотна «по сезону». Камеры фиксации, работающие не на повышение безопасности дорожного движения, а исключительно на пополнение бюджета, о чем уже не стесняясь говорит и МВД, и прокуратура.
И это — не говоря о таких «мелочах», как сомнительная организация дорожного движения, когда продолжительность любой поездки выросла в Первопрестольной за последние годы в 2—2,5 раза; произвол МАДИ и АМПП; массовый снос никому и ничему не мешающих гаражей на фоне пресловутой гаражной амнистии. На этом фоне про полный завал с зимней уборкой улиц и говорить не приходится.
…Не все ли эти проблемы, а не только вопрос о нештрафуемом пороге, имел в виду секретарь генсовета «ЕР», отчитав транспортного чиновника за то, что он лишь усложняет жизнь граждан? И если так, то, похоже, в высших эшелонах власти уже задались вопросом: «А на своем ли месте находится г-н Ликсутов»? Иначе говоря, мы можем ждать перемен…