Чем опасен снегопад для ШРУСов автомобиля

Для начала напомним, что от шарниров равных угловых скоростей крутящий момент передается от коробки передач к колесам. То есть это важнейшие элементы в подвеске и их надо беречь, особенно, зимой.

В снегопад никуда не деться от буксования, ведь на дорогах полно снежной каши. Тут главное не увлекаться, ведь пробуксовок ШРУСы не любят, ровно как и движение в стиле «газ — в пол!» Такие лихие зимние прохваты плохо сказываются на состоянии всей трансмиссии, а ШРУСы в этом случае первыми принимают удар на себя. Повышенные нагрузки приводят к тому, что детали расшатываются, а это чревато появлением люфтов в механизме. Если машина с такой неисправностью в подвеске наедет на ледяной «пупырь», коих много, скажем, на дорогах Омска и Томска, то автомобиль сильнее обычного потянет в сторону и избежать аварии будет непросто.

Дурную службу водителю сослужит собственная лень и невнимательность, ведь сейчас мало кто перед сезоном холодов проверяет состояние резиновых пыльников — а зря!