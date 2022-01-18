Чем опасен снегопад для ШРУСов автомобиля

Сильный снегопад способен серьезно навредить подвеске автомобиля. Если говорить точнее, то тяжелый удар придется на шарниры равных угровых скоростей (ШРУСы). Стоит ли говорить, что замена этих дорогостоящих деталей влетит в копеечку. О том, какие конкретно неполадки могут случиться со ШРУСами и как их избежать, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Для начала напомним, что от шарниров равных угловых скоростей крутящий момент передается от коробки передач к колесам. То есть это важнейшие элементы в подвеске и их надо беречь, особенно, зимой.

В снегопад никуда не деться от буксования, ведь на дорогах полно снежной каши. Тут главное не увлекаться, ведь пробуксовок ШРУСы не любят, ровно как и движение в стиле «газ — в пол!» Такие лихие зимние прохваты плохо сказываются на состоянии всей трансмиссии, а ШРУСы в этом случае первыми принимают удар на себя. Повышенные нагрузки приводят к тому, что детали расшатываются, а это чревато появлением люфтов в механизме. Если машина с такой неисправностью в подвеске наедет на ледяной «пупырь», коих много, скажем, на дорогах Омска и Томска, то автомобиль сильнее обычного потянет в сторону и избежать аварии будет непросто.

Дурную службу водителю сослужит собственная лень и невнимательность, ведь сейчас мало кто перед сезоном холодов проверяет состояние резиновых пыльников — а зря!

Фото из открытых источников

Дело в том, что если лихо штурмовать сугробы, которые намел, скажем, трактор, то на ШРУСах скапливается снег. Постепенно он превращается в мокрую корку, а влага проникает внутрь трещин на резиновых пыльниках, да там и замерзает. Это нарушает не только эластичность материала, еще «резинка» примерзает к подвижной части вала. Получается ситуация, когда после ночной стоянки, водитель трогается с места тут же рвет пыльник. После этого внутрь механизма уже безпрепятственно попадает грязь и вода, стремительно сокращая ресурс узла. Поэтому через месяц активной езды ШРУС может заскрежетать. А еще начнут ощущаться удары в подвеске.

Если игнорировать эти симптомы, то узел просто разваливается. Нужно ли говорить, что если это произойдет на скорости, да еще на оживленной трассе, то серьезной аварии не избежать.

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18 января 2022
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