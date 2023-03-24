Что сегодня происходит на заводе «Москвич»: эксклюзивный видеорепортаж

Пока на автоматизированной линии длиной 480 метров собирают только бензиновые кроссоверы «Москвич−3». Что же до электрического «Москвич−3е», то он встанет на нее в июне.

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщил руководитель проектов завода Максим Клюшкин, предприятие уже вышло на производственный объем в 165 машин в сутки. В планах на ближайшее будущее — поднять планку до 230 авто. Вообще же с момента рестарта производства (ноябрь прошлого года), «Москвич» выпустил более 3000 кроссоверов.

А более подробно о том, что происходит на столичном предприятии — как проводится контроль качества продукции, что делается с брошенным французами оборудованием, какие строятся планы по расширению модельной линейки — рассказывает наш видеообзор, который можно посмотреть здесь.