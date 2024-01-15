Названы сроки выхода на российский рынок кроссовера Chery Tiggo 9

Мировая премьера Chery Tiggo 9 состоялась в Китае летом прошлого года. Габариты автомобиля составляют 4820х1930х1699 мм, а колесная база равна 2820 мм. Кроссовер комплектуется 2-литровым мотором мощностью 261 л. с. Привод предлагается как передний (с 7-ступенчатым «роботом»), так и полный. В последнем случае «девятка» оснащается 8-диапазонной АКП от японской Aisin.

— Планируется представить Chery Tiggo 9 в России во второй половине 2024-го. Возможно, это произойдет в конце лета-осенью, — сообщила порталу «АвтоВзгляд» руководитель пресс-службы Chery Евгения Никитена-Кацарская.

О российских ценах Chery Tiggo 9 пока ничего не известно. С определенностью можно лишь сказать, что флагман наверняка будет стоить больше, чем самый крупный на сегодняшний день кроссовер бренда в России — Tiggo 8 Pro. Другими словами, ценник Tiggo 9 обязан превысить планку в 3,5 млн. рублей.